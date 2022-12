Feste d’autore tra cultura, ambiente e gastronomia

Prende il via la ’tre giorni’ della rassegna letteraria ’Feste d’Autore’, promossa dalla biblioteca comunale di Palazzo del Capitano di Bagno di Romagna, insieme alla cooperativa Librazione. Tre incontri (tutti alle 16,30) per dialogare di ambiente, territorio, cultura enogastronomica e benessere con alcuni personaggi e autori locali: Davide Prati, Paolo Teverini, Denise Baggi e Cinzia Marzocchi.

Si inizia il 3 gennaio con Davide Prati e le sue ’Foreste Sacre’, un ’quaderno di viaggio’ che descrive i percorsi del versante romagnolo del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi. Mercoledì 4 gennaio si starà in compagnia dello chef Paolo Teverini, che racconterà la sua esperienza di chef di fama internazionale e precursore negli anni ‘90 della ’Cucina Naturale’. Giovedì 5 gennaio Denise Baggi e Cinzia Marzocchi presenteranno la loro recente pubblicazione ’L’iridologia per un armonico neuro sviluppo’, un libro che aiuta, attraverso l’esame dell’iride, a comprendere le richieste che il bambino fa ai propri genitori ed educatori per avere un sano e armonico neurosviluppo individuale. Mentre gli adulti partecipano alla presentazione dei libri, i bambini saranno accolti in biblioteca dove ci saranno letture, a cura dei volontari della biblioteca, e una merenda preparata e offerta dagli Hotel Tosco Romagnolo, Terme S.Agnese, Euroterme, in collaborazione col Consorzio Tre Terme di Bagno. Durante gli incontri, ci sarà la possibilità di acquistare libri sia attinenti alla rassegna, ma anche di altro genere, grazie alla collaborazione con libreria Giunti, I Libri di Elena e casa editrice Monti Editore, tutti di Cesena, e Il Faro di Corzano di San Piero. L’ingresso è gratuito.

gi. mo.