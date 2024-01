Feste record: oltre 60mila presenze

In riviera è positivo il bilancio delle feste di fine 2023 e inizio 2024. Complessivamente a Cesenatico si stima un movimento di oltre 60mila presenze, che con questi chiar di luna per l’economia in generale, sono considerate molto importanti. Il ponte di Natale e Santo Stefano passerà alla storia per esser stato vissuto con temperature primaverili, per la gioia di tante famiglie, coppie e comitive, che ne hanno approfittato per gustare pranzi di pesce all’aperto nei locali tipici lungo il porto canale e sul lungomare. Al Cesenatico Camping Village alcuni turisti, tra cui anche dei tedeschi, hanno addirittura preso il sole in t-shirt.

Nelle 30 strutture ricettive aperte, al grande villaggio di Ponente e nei 100 fra ristoranti e locali, a Natale si sono contate circa 20mila presenze. Per il ponte di capodanno è andata ancora meglio, tant’è che sono state stimate oltre 25mila presenze, con i ristoranti sold out per il cenone e molti con i tavoli esauriti anche nelle giornate successive. Il maltempo ha invece penalizzato l’Epifania, ma comunque c’è stato del movimento negli hotel e nei locali più gettonati. Nel complesso dalla vigilia di Natale alla festa della Befana si contano appunto più di 60mila presenze, che per alcune attività aperte tutto l’anno rappresentano ossigeno puro, tenuto conto del fatto che nei prossimi mesi, sino a Pasqua, si lavorerà quasi esclusivamente con i weekendisti a fronte di costi da sostenere tutti i giorni.

La ristorazione si è confermata ancora una volta un settore fondamentale, con i ristoranti del centro e sul porto canale che fanno vivere la città dodici mesi all’anno, così come sono importanti gli alberghi aperti tutto l’anno, partendo dal Grand Hotel Da Vinci della famiglia Batani, l’unico cinque stelle della nostra Provincia, passando per lo storico Hotel Miramare della famiglia e gli altri hotel e pensioni a conduzione familiare. Hanno avuto un ruolo importante durante le festività anche i locali sul lungomare, molto frequentati dai turisti ed anche dai giovani romagnoli.

Chi invece continua a soffrire sono i negozi. Le attività commerciali hanno visto più movimento durante le ultime feste, ma al pari delle vetrine presenti in altre località vicine, fanno veramente fatica a contrastare la concorrenza dei grandi centri commerciali e soprattutto delle vendite on line. Su questo aspetto si devono trovare delle soluzioni, in quanto se si spengono delle insegne in centro e sul lungomare, la città è più brutta, più povera e potenzialmente più insicura, perchè è noto infatti che dove ci sono i privati a tenere le luci accese è più difficile che trovi spazio la microcriminalità.

