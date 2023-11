Festeggia il compleanno della sua cagnolina morta: “Nel 2008 mi salvò la vita”

Savignano (Cesena), 30 novembre 2023 – Lunedì scorso la cagnolina Birra avrebbe compiuto 16 anni e il suo padroncino Roberto Ventrucci, 46enne di Savignano, gli ha preparato una torta. Ma lei purtroppo non c’è più, scomparsa venerdì 17 novembre.

Roberto Ventrucci con la torta e l’urna delle ceneri del cane; a fianco con la sua amatissima Birra

Birra era salita alla ribalta il 7 giugno 2008 quando all’età di sette mesi diventò l’eroe del giorno per avere salvato Roberto mentre lui dormiva e la casa andava a fuoco a causa di un cortocircuito partito dal frigorifero nella cucina. La casa venne invasa dal fumo e dal fuoco e di nulla si era accorto Ventrucci, mentre invece la sua cagnolina, un meticcio di nome Birra, di 7 mesi, che dormiva sul divano, si era svegliata e aveva dato l’allarme. Racconta il 46enne savignanese: "Mi sono sentito leccare la faccia e mi sono svegliato avvolto dal fumo. Non riuscivo a capacitarmi e Birra abbaiava, si lamentava e piangeva. Di lì ho capito cosa stava succedendo, ma non potevo urlare per il fumo e non vedevo nulla. Ho preso Birra in braccio, sono riuscito a scendere le scale e piano piano a uscire di casa. Poi in ginocchio sempre piano piano sono riuscito a trascinarmi verso l’altra metà della casa dove abita mio zio. Subito è scattato l’allarme e sono arrivati i Vigili del Fuoco da Cesena. Se non ci fosse stata Birra adesso non avrei potuto raccontare nulla".

Roberto Ventrucci finì all’ospedale Bufalini per accertamenti in quanto aveva respirato molto fumo. I danni alla sua abitazione, costruita con tanti sacrifici dai suoi genitori Graziella e Riccardo scomparsi prematuramente, ammontarono a 127mila euro in quanto andarono distrutti ingresso, cucina, sala e la camera da letto che è al primo piano, dove lui dormiva. Annerito e bruciato tutto il mobilio.

Lui si è sempre coccolato la sua Birra. Era diventata un eroe anche se lei non lo sapeva. Ma Roberto Ventrucci lui sì che lo sa, tanto è vero che nel giorno del compleanno di Birra ha preparato una grande festa al bar Mojito di Savignano sul Rubicone con la torta, tanti amici. E con accanto l’urna con le ceneri della sua amatissima cagnolina. "Tutti gli anni ho festeggiato il compleanno di Birra con la torta – racconta ancora Ventrucci – . E quest’anno ho voluto festeggiare ugualmente anche se lei non c’è più. O almeno con me porto sempre le ceneri e il guinzaglio di Birra. Ogni anno per il compleanno di Birra ho fatto una raccolta benefica di coperte e pappe per il rifugio canino di Ulmino di Rimini. Nel 2012, venuti a conoscenza dell’impresa eroica di Birra, ad Arezzo le hanno dedicato una bottiglia di vino con la sua immagine chiamandolo ‘Il vino dell’amicizia’. Sto vivendo giorni molto brutti, però considero da sempre il cane il migliore amico dell’uomo e per questo a breve prenderò un altro cane e lo chiamerò Beff che era il verso che faceva Birra quando abbaiava".