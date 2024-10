"Festeggiamo insieme i 70 anni". I nati nel 1954 si ritrovano

"Nel 1954, in Italia, non sono nate solo Romagna Mia e la televisione, ma siamo venuti al mondo anche noi, che quest’anno festeggiamo la bellezza di 70 primavere, e che ci sentiamo ancora degli evergreen e pimpanti". Lo dice, con soddisfazione, Valdina Vicchi, dinamica signora di San Piero in Bagno, molto conosciuta per la sua congenita verve e simpatia e per aver trascorso una vita lavorativa da bidella nelle scuole del territorio di Bagno di Romagna, dinamica organizzatrice per il ritrovo conviviale di coloro che nel 2024 compiono 70 anni, avendo visto la luce 14 lustri fa. "Vorrei dire che avere 70 anni è un bel numero – sottolinea Valdina –. Assieme ad altri, abbiano cercato tutti i nati nel 1954 nel nostro territorio, anche se, purtroppo, qualcuno non c’è più. Quando abbiamo superato i 50 anni, abbiamo già fatto un incontro fra di noi ed eravamo in tanti. Anche questa volta, l’invito a partecipare alla festa dei settantenni del comune di Bagno è ovviamente rivolto a tutti". "Chi desidera partecipare – aggiunge Valdina – potrà mettersi in contatto con me, tramite i social o per telefono, per dare la propria conferma al nostro incontro, che ci sarà questa sera, con ritrovo al ristorante Fontechiara, nei pressi di San Piero. Sarà anche l’occasione per tanti amarcord, per raccontare della nostra vita professionale, delle nostre famiglie, dei nostri nipoti e nipotini e altro".

Gilberto Mosconi