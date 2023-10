Festeggiata la neocentenaria Maria Bracci con musica, video e gli auguri di Giovannini

Maria Bracci, di Savignano sul Rubicone ha festeggiato i 100 anni presso il circolo sociale ricreativo Secondo Casadei in piazza Giovanni XXIII . Nata il il 24 ottobre 1923, Maria ha lavorato come sarta, nel 1954 si è sposata con Massimiliano Berardi, inizia l’attività di commerciante vendendo bombole del gas, elettrodomestici e gestendo il distributore Agip in piazza Oberdan (poi chiuso). Rimasta vedova nel 1974, ha continuato l’attività fino alla pensione. Ieri è stata festeggiata dai figli Marta e Piergiovanni e da decine di parenti e amici. C’era anche il sindaco Filippo Giovannini per l’importante evento rallegrato dalla musica di Tiziano Paganelli e da un video di 15 minuti sulla vita di Maria Bracci.

e. p.