Festeggiati nella sede rinnovata vent’anni di carpenteria

LamieraPiù, impresa associata a Confartigianato Cesena e che opera nella lavorazione di lamiere e tubolari in acciaio con sede in via Pitagora a Case Castagnoli di Cesena, ha celebrato il ventesimo di fondazione con iniziative nella sede rinnovata con il sindaco Enzo Lattuca, un momento conviviale con soci, dipendenti e partner commerciali e, nell’ambito del programma del Festival del Buon Vivere (di cui è sponsor da molte edizioni) lo spettacolo del comico romagnolo Alessandro Ciacci. Era presente per Confartigianato Cesena Gabriele Savoia.

"Avviata nel 2005 – spiega il presidente di LamieraPiù Riccardo Ceredi - da sei soci fondatori, LamieraPiù ha sviluppato un’evoluzione significativa puntando sull’innovazione tecnologica e su un’offerta diversificata nel campo della carpenteria medio leggera. Oggi lo stabilimento dell’azienda si estende su un’area di 18mila metri. LamieraPiù opera con tecnologie all’avanguardia per servizi di taglio laser su lamiera e tubo, piegatura, carpenteria, oltre a gestire lavorazioni meccaniche e trattamenti superficiali attraverso una rete qualificata di fornitori. Contiamo 35 dipendenti e ha registrato un fatturato sette milioni nel 2024".

L’evento inaugurale ha rappresentato l’occasione per presentare ai clienti, partner, istituzioni e comunità il volto rinnovato dell’azienda. "Raggiungere i 20 anni è motivo di orgoglio e gratitudine - dichiara Ceredi e questo traguardo è frutto dell’impegno quotidiano dei collaboratori, della fiducia dei clienti e del sostegno del territorio. Il restyling della sede rappresenta il nostro modo di guardare al futuro con rinnovata energia e l’obiettivo di restare al passo con le sfide tecnologiche del settore. L’affiancamento da parte di Confartigianato è una risorsa importante per la nostra crescita"