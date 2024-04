Festeggiato con la sindaca il 50° del calzaturificio

La sindaca Tania Bocchini, nel suo tour tra le aziende del territorio, ha visitato il Calzaturificio Monti (nella foto), fondato 50 anni fa in località Barbotto a Sogliano da Franco e Maria Monti, producendo ciabatte estive e sanitarie per la clientela maschile. Con l’ingresso dei figli Gessica e Michele, l’azienda ha realizzato anche modelli di sandali e ciabatte estive femminili. L’azienda, oggi condotta da Gessica col supporto di mamma Maria, ha attraversato momenti difficili per la morte del figlio Michele e poi del padre Franco ma ha saputo aprirsi anche al mercato estero. "Sogliano è orgogliosa di questo calzaturificio - si è complimentata la sindaca – condotto da donne così capaci".

Ermanno Pasolini