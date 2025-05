"Festeggio 40 anni con mia moglie"

Giacomo Barbera dice che i giovani si sposano sempre meno. "Con il tempo che corre veloce e la donna che lavora dalla mattina alla sera e con la parità dei diritti, si tende a sposarsi sempre meno. Si resta findanzati 5 o 6 anni e tutto procede bene, poi ci si sposa e ci si separa dopo un anno. Non c’è più spirito di sopportazione. Le donne che non lavorano poi, chiedono molto di più rispetto a un tempo, e i mariti non ce la fanno più. La moglie ha bisogno della parrucchiera, dell’estetista, di andare in piscina, e i costi sono insostenibili. Ci si separa nella fascia tra i 30 e i 40 anni. Io quest’anno festeggio i 40 anni di matrimonio. Sono stato fortunato perché ho una moglie eccezionale".