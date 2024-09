Festinval fa il pienone e bissa nel weekend

San Piero può ben dire di essere fiera della sua storica Fiera. "E’ iniziata col pienone la 28° edizione del Festinval - Tradizioni e Sapori della Valle del Savio, che ha accolto svariate migliaia di persone, sia sabato che domenica, che hanno riempito le vie e le piazze del paese d’Alto Savio". Lo dichiarano il sindaco Enrico Spighi e l’assessore al turismo Mattia Lusini, che poi aggiungono: "La Fiera non si ferma qui, ma continuerà anche il prossimo weekend, sabato 28 e domenica 29. In particolare, la giornata di sabato sarà dedicata all’intrattenimento e al divertimento con inizio alle 18,30, mentre la giornata di domenica sarà destinata alla Fiera, dalle 9 per concludersi la sera". Spiegano, poi: "Nel progetto dell’evento il paese di San Piero è diviso per aree tematiche. In via Battisti è collocata la Fiera, via Marconi è, invece, il luogo della festa delle associazioni di promozione sociale del territorio, via Garibaldi ospita, insieme a via Pascoli, la mostra mercato con le specialità enogastronomiche e non solo, Largo Moutiers è la vetrina degli imprenditori del territorio, mentre piazza Martiri è il coinvolgente spazio del divertimento". "Una delle attrazioni preferite da grandi e piccini – sottolineano – è stata la mostra zootecnica, durante il primo fine settimana. Largo Moutiers si è trasformato nel recinto degli animali tipici dei nostri territori. La mostra è stata finanziata dal Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi che, come ogni anno, ha mostrato grande attenzione al territorio. Inoltre c’è da dire che, la vera novità di quest’anno è la centralissima piazza Allende, luogo di ritrovo delle Pro Loco del comune di Bagno e dei territori vicini".

gi. mo.