Festival ‘Catalysi’: atto unico tra Arena San Biagio e Comandini

"Catalysi: un Festival lungo un giorno" tra il Teatro Comandini e l’Arena San Biagio, è una non-stop performativa proposta dal giovane curatore spagnolo Guillermo de Cabanyes, da un’idea di Claudia Castellucci e prodotto da Societas, con "la vocazione a rintracciare artisti che si trovano al principio del loro agire o che operano nei recessi del sistema". "Un unico atto di resistenza, senza intervallo –afferma de Cabanyes -, in una sfida capace di esorcizzare l’austerità dei tempi. Il Festival Catalysi 2023 prosegue la sua programmazione con l’intento di portare alla luce l’arte nascente e nascosta". Catalysi è intergenerazionale nel suo promuovere chi opera al di fuori del riconoscimento istituzionale, ed è multidisciplinare: due installazioni performative, cinque performance, un dialogo audiovisivo, videoproiezioni e musica per un totale di 15 compagini artistiche a comporre il programma che si snoderà tra spazi all’aperto e sale attrezzate. Aprono la giornata due installazioni in contemporanea, alle 17, nelle sale del Teatro Comandini: la performer israeliana Noam Sandel con Light Green Gold, un adattamento dal vivo di immagini tratte dalla storia dell’arte e dai racconti per bambini, e l’artista del suono Bienoise, al secolo Alberto Ricca, con Main Themes, una performance installativa che invita alla contemplazione e alla costruzione condivisa dell’esperienza. Poi, dalle 20, avvio delle proiezioni che si susseguiranno nel grande schermo dell’Arena senza soluzione di continuità, con la collaborazione del Cinema Eliseo: A completare la notte saranno i dj set in contemporanea di PandalogiaBlinky, teso a rendere concreta l’immaginazione (Teatro Comandini) e del libanese Hadi Zeidan, con le sue influenze multiculturali, post-disco ed electro (Teatro Comandini,). Nell’intera giornata saranno disponibili in Arena il bar a cura di Magazzino Parallelo e il punto ristoro Green Pepper. Vi sarà anche una selezione editoriale a cura di I libri di Elena e Epoca Libri oltre alle esposizioni di Tassi Disegni.

