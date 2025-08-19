Festival celtico sul mare. Musica e combattimenti al parco con Druidia

Cesenatico ospita Druidia, il più grande festival celtico sul mare organizzato in Italia, con la grande novità dell’ingresso a pagamento. L’appuntamento è da giovedì a domenica al parco di Ponente, dove per quattro giorni le persone appassionate potranno immergersi in una serie di eventi, musica, storia e spiritualità, che qui si intrecciano in un’esperienza unica, tra concerti, spettacoli, rievocazioni e rituali sotto le stelle.

Sui due palchi di Druidia saliranno 15 band molto gettonate, tra cui nomi di spicco figurano i Folkstone, Andrea Rock; The Rebel Poets, The Cloverhearts e Drunken Lullabies. La proposta è quella di un viaggio sonoro che attraversa folk, rock e risonanze celtiche, è capace di far vibrare il pubblico fino a notte fonda.

Oltre alla musica, il festival offrirà performance di danza e arti sceniche, con lo spettacolo del sabato sera dal titolo "L’esperimento", rievocazioni storiche, laboratori e attività per tutte le età, per soddisfare le esigenze dei giovani, delle famiglie con bambini e degli adulti. Non mancheranno il mercatino artigianale e un’area gastronomica dedicata ai sapori della tradizione celtica.

Oltre all’area dei Celti, ci sarà come tradizione anche quella dei Romani, mentre fra le curiosità, in un’area appositamente definita e messa in sicurezza, il pubblico potrà provare, oltre al tiro con l’arco, anche il tiro con l’ascia.

In una nota gli organizzatori tengono a sottolineare che a guidare Druidia ci sono tre valori fondamentali: "Puntiamo sulla sicurezza, tant’è che il festival sarà interamente recintato all’interno del Parco di Ponente, creando uno spazio protetto dove vivere la magia in totale serenità. Un luogo sicuro per adulti e bambini, dove l’unico pensiero è divertirsi, vivere emozioni e creare ricordi. La qualità è un altro aspetto imprescindibile, tant’è che ogni guadagno viene reinvestito per migliorare il festival, per gli accampamenti storici, le conferenze, attività didattiche, stage di vario profilo e, da quest’anno, ancora più concerti e spazi curati nei dettagli. Infine crediamo nell’indipendenza, perché Druidia è del suo popolo e per il suo popolo, senza sponsor invasivi, libero e autentico, con il solo sostegno del Comune per l’utilizzo degli spazi. In sostanza è un festival che cresce con il contributo e la passione di chi lo vive. Druidia non è solo un festival, è un viaggio nel tempo, un ponte tra ciò che siamo e ciò che eravamo".

L’ingresso a Druidia sarà gratuito nella giornata inaugurale di giovedì, mentre sarà a pagamento per venerdì, sabato e domenica, al prezzo di 8 euro. Resta sempre gratuito per i minorenni e per gli accompagnatori di persone con disabilità. I biglietti sono disponibili su www.druidia.it, oppure si acquistano direttamente ai cancelli.