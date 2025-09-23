’Festival de Genere’. Arte, incontri e dibattiti

Ruota attorno ad una serie di iniziative interessanti, tra cui gli incontri con esperte di varie religioni, la quarta edizione del Festival de Genere. L’appuntamento è dal 3 al 5 ottobre, quando il centro di Cesenatico ospiterà molti eventi sul tema della parità di genere, con incontri, mostre, arte, letteratura, musica, dialoghi e laboratori. L’iniziativa è stata presentata ieri al Museo della Marineria, dove sono intervenute il vicesindaco di Cesenatico Lorena Fantozzi e l’attrice Lelia Serra presidente dell’associazione Voce Amaranto, in una conferenza stampa alla quale hanno partecipato il sindaco Sara Bartolini di Roncofreddo, il sindaco Silverio Zabberoni e l’assessore Genny Bagagli di Borghi, l’assessore Lisa Maroni di San Mauro Pascoli, il vicesindaco Serena Zavalloni di Gambettola, il vicesindaco Sara Mosconi di Longiano e l’assessore Gianfranco Bernucci di Sogliano.

La Fantozzi crede nel progetto: "Siamo contenti di ospitare il Festival de Genere, perché non si limita agli stereotipi delle discussioni sulle pari opportunità, ma va ai contenuti, offrendo uno sguardo importante, per affrontare con delle idee, un problema sul quale c’è molto da lavorare; il ruolo di Voce Amaranto in questo senso è fondamentale". Lelia Serra si è soffermata a lungo sul ruolo della sua associazione e l’importanza dello sportello dove sono aiutate le donne vittime di violenza e a rischio: "La violenza sulle donne è un problema culturale e noi cerchiamo alzare proprio il profilo culturale, per capire il percorso che porta alle violenze e non il fatto finale. Con gli studenti e i giovani stiamo portando avanti un progetto senza slogan e schemi fissi, ma ascoltando e portando anche un indispensabile ottimismo. Il Festival de Genere è il nostro progetto più importante. La novità principale di quest’anno sono gli incontri con persone esperte di religione, in particolare sabato 4 ottobre con la pastora vallese Daniela Di Carlo, la storica e teologa Adriana Valerio, e la dottoranda Francesca Brugnola sul tema Donne e Islam". Il Festival de Genere si inaugurerà venerdì 3 ottobre alle 17.30, con il taglio del nastro della mostra fotografica al Museo della Marineria, su ’La ricotta di Pier Paolo Pasolini nelle fotografie di Paul Ronald’, mentre alle 21, al teatro comunale di Cesenatico, si terrà il concerto di Ciuma&Adele.

Giacomo Mascellani