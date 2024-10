Festival de Genere, focus sulla cultura urbana e giovanile

Oggi si tiene la terza ed ultima giornata del Festival de Genere, manifestazione caratterizzata da molti eventi sul tema della parità di genere. La proposta odierna è quella di un focus sulla cultura giovanile e urbana. Alle 15.30, presso il Museo della Marineria, l’artista e scrittrice Wissal Houbabi (nella foto) e il coreografo Paolo Brancalion terranno un dialogo intitolato ’Attitudine - Cultura Hip Hop’. Questo appuntamento esplorerà l’influenza dell’hip hop come strumento di espressione per le nuove generazioni e il suo impatto sulle identità maschili e plurali. L’incontro sarà un’occasione per riflettere sull’importanza di linguaggi artistici non convenzionali nella lotta per la parità e l’inclusione. Alle 17 si terrà invece ’Filo del Fato’, un’esibizione nata da un laboratorio di danza hip hop con gli studenti del Liceo scientifico Enzo Ferrari di Cesenatico. Alle 17.30 si proseguirà con la performance-spettacolo ’Moirai’, che unisce giovani ballerini e coreografi professionisti, con un’emozionante esibizione delle ballerine della Yessai Squad che porterà in scena tematiche legate al destino e al controllo sul proprio corpo. La conclusione del festival sarà caratterizzata da un ultimo saluto delle istituzioni e una merenda a tema, preparata dagli studenti della scuola alberghiera e della ristorazione, gestita dallo Ial Emilia-Romagna. Il Festival de Genere fa parte del progetto Insieme contro la violenza - Genere e Generazioni, realizzato e promosso dall’Unione Rubicone e Mare con il sostegno della Regione Emilia-Romagna, per l’organizzazione a cura dell’associazione Voce Amaranto.

g.m.