Festival degli spazi recuperati con 25 associazioni protagoniste

Torna ‘Spazio Comune’, il festival che mette al centro il recupero e la restituzione alla collettività di spazi pubblici in passato poco utilizzati e oggi rinati grazie alla volontà dell’amministrazione comunale che, tramite un bando pubblico, li assegna alle associazioni del territorio mettendo a loro disposizione una sede stabile e creando vere e proprie reti di realtà.

Sabato 11 ottobre, dalle 15, piazza della Libertà ospiterà laboratori, attività sportive e culturali, esibizioni dal vivo e momenti di incontro, con protagoniste le realtà associative che animano la rete ‘Spazio Comune’. Saranno presenti le associazioni: Asd Macanin, Arci Romagna Cesena-Rimini, Csi Cesena, Auser, Gruppo fotografico 93, Anpi Cesena, Associazione culturale Barbablu, Cai Cesena, Scout CngeiCesena, Compagnia Fuori Scena, Ente Nazionale Sordi (Ens), Genitori Ragazzi Down, Eureka, Artincounselling, Limo Aps, Scartiamo e Sport Time Ssd.

"Con ‘Spazio Comune’ – commenta l’assessore alla partecipazione e ai quartieri Lorenzo Plumari – restituiamo alla città spazi in passato centrali e che poihanno perso la propria vocazione fino al momento in cui non abbiamo deciso di investire nella loro rigenerazione assegnandoli alle associazioni, alle loro idee e progetti. Per celebrare le oltre 25 realtà coinvolte, annualmente organizziamo una giornata di festa per conoscere da vicino le attività proposte e un progetto a cui crediamo convintamente e che periodicamente si rafforza con nuovi edifici recuperati e riassegnati".

Il palco centrale in piazza della Libertà ospiterà esibizioni e dimostrazioni durante tutto il pomeriggio, tra cui, alle 15, Demo ride di spinning a cura di Asd Macanin, alle ore 15.40, medley teatrale e scuola di ballo, alle 17.30, esibizione di Tai Chi, alle ore 18.10, pilates e balli popolari. Alle 19 premiazione del concorso fotografico ‘Spazio Comune: solidarietà e volontariato nella tua città’.