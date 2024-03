Festival dei food truck in piazza della Libertà

Il weekend dal 22 al 24 marzo in piazza della LIbertà sarà contraddistinto dai food truck, i furgono che preparano cibo di strada. Si tratta di ‘Streeat Food Truck Festival’, primo Festival itinerante in Italia dedicato al Cibo di qualità su ruote, giunto alla decima edizione. "“Dal 2014 – commentano gli organizzatori Barley Arts e RetroPopo Live - giriamo il Bel Paese con le nostre eccellenze e quest’anno festeggiamo dieci anni di Food Truck Festival. In vista di questo importante anniversario, per tre giorni interi, riempiremo piazza Della Libertà con colori, odori e sapori unici provenienti da ogni dove. Ci saranno poi le ottime birre artigianali italiane e una selezione musicale di qualità. Saranno tantissimi i cibi di strada selezionati proposti da apecar, carretti, furgoncini, biciclette, roulotte...". Il festival resterà in centro città per tre giorni a partire dalle ore 18 di venerdì 22 marzo.