Festival del cibo di strada, anteprima tifando gli azzurri

Inizia il conto alla rovescia per l’Anteprima del Festival Internazionale del Cibo di Strada, che si terrà dalle 18.30 di venerdì fino a domenica sera in piazza Ricasoli a Bagno di Romagna. L’Anteprima del “Festival Internazionale del Cibo di Strada” di Bagno di Romagna, organizzato da Confesercenti Ravenna Cesena e Slow Food Cesena con altri partner e in collaborazione con il Comune di Bagno di Romagna, è un appuntamento consolidato e atteso. Sarà anche il primo taglio del nastro per il neo eletto sindaco Enrico Spighi. Ancora più numerose le delegazioni che parteciperanno all’appuntamento, ecco solo qualche esempio delle prelibatezze che si potranno trovare all’Anteprima del Festival Internazionale del Cibo di Strada 2024. Abruzzo (Chieti) - Arrosticini di pecora, hamburger di pecora. Sicilia (Palermo) - Pani ca’ meusa, panelle, arancine di riso, cannoli. Thailandia – Pad Thai ed altre specialità, Cuba - con Chicharritas, Tostones e Tamales e cocktail cubani. Il Griglificio - con i suoi hamburger, il pulled pork, le ribs e tante altre specialità ed in fine Bagno di Romagna - tortelli nella lastra, castagnaccio, porcini e altro ancora. Ad accompagnare le gustose pietanze delle delegazioni provenienti da varie parti d’Italia e del mondo, ci sarà intrattenimento musicale tutte le sere. La serata di sabato offrirà un evento imperdibile: sarà possibile assistere alla prima partita del giro di qualificazione di Euro 2024 che vedrà protagonista la nazionale italiana contro l’Albania. Il Festival è organizzato da Confesercenti Ravenna Cesena, Slow Food Cesena ed Eventi in Itinere, in collaborazione con il Comune di Bagno di Romagna, la Pro Loco di Bagno di Romagna e Matilde Studio.