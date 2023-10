Festival del cibo di strada. La cucina cubana sbarca in piazza della Libertà

E’ così che si fa. All’inizio del nuovo millennio a Cesena è stata scritta la ricetta di un festival, quello Internazionale del Cibo di Strada, firmato da Confesercenti e Slow Food che viene sempre più imitato in giro per l’Italia, ma che continua in ogni caso a mantenere le caratteristiche inarrivabili del precursore che ha saputo fare storia, innovando costantemente la sua proposta di qualità. Nel fine settimana alle porte, tra il 6 e l’8 ottobre, la rassegna tornerà ad animare il cuore della città, festeggiando la quindicesima edizione del Festival, abbinata alla riposizione dell’appendice riservata ai ‘Giochi di una volta’. In un percorso culinario che coinvolgerà una ventina di stand (compresi i food truck), verranno collegate le vicine piazza della Libertà e piazza Giovanni Paolo II. Ma ci sarà di più, visto che come sempre in contemporanea all’apertura delle cucine saranno proposti anche gli appuntamenti - gratuiti – con gli ‘Incontri di gusto’, realizzati in collaborazione con Vittorio Castellani. "L’alto livello– hanno commentato gli organizzatori – è testimoniato anche dal fatto che a patrocinare gli eventi delle rispettive cucine ci sono anche enti e ambasciate di Messico e Uzbekistan. L’intento sarà quello di abbinare in maniera innovativa i sapori di casa nostra con quelli internazionali: dunque ecco il ceviche messicano che incontra il gin al sale di Romagna o la tagliata di pecora abruzzese accompagnata dallo squacquerone". La lista completa degli incontri, che inizieranno venerdì alle 19 proprio col tema messicano per concludersi domenica alle 17 col mix tra lampredotto e gelato di Romagna, è consultabile su www.cibodistrada.com Sullo stesso portale è pubblicata anche la lista delle delegazioni presenti.

Dopo l’annuncio delle scorse ore che anticipava l’arrivo per la prima volta a Cesena di uno stand dedicato alla cucina palestinese, un imprevisto ha costretto al forfait. La novità dell’anno sarà dunque ‘solo’ quella cubana proposta in un food truck. A chiudere il cerchio ci saranno Abruzzo, Campania, India, Emilia, Messico, Sicilia, Thailandia, Puglia, Perù, Toscana, Marche e, ovviamente la romagnolissima Cesena. Spazio anche al gelato della Centrale del Latto, ai passatelli da passeggio, alla fregula e alla lasagna di carassau, agli hamburger, alle grigliate e ai cocktail. Prima di raggiungere gli stand, serve passare casse e cambiare il denaro coi gettoni. "Sta prendendo sempre più piede il pagamento attraverso le carte e dunque ogni postazione avrà il suo pos. Lo scontrino medio? Una coppia per consumare un pasto spende una trentina di euro, ma in tanti si dedicano ad assaggi quantificabili in un budget di dieci euro. Magari poi riproposti più volte nell’arco della tre giorni". Per tutto il weekend ci saranno pure i camperisti (ne arriveranno un’ottantina, con base all’interno dell’Ippodromo) e domenica ad animare ulteriormente il centro storico ci sarà pure una giornata dedicata al mercato ambulante straordinario. L’obiettivo? Contare 100.000 presenze. Il sindaco Enzo Lattuca ci crede: "Il meteo ci aiuterà, sarà un fine settimana bellissimo. Una festa per tutta la città. Dopo tutto quello che è successo quest’anno, ne abbiamo bisogno".