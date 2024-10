Festival del podcast. Geopolitica, calcio, cucina e delitti: tante storie da ‘scaricare’

In riviera è iniziato il conto alla rovescia per l’edizione 2024 di "Sentire le Voci", che è la Festa del Podcast di Cesenatico, diretta da Matteo Cavezzali con la collaborazione di Gianni Gozzoli. La prima edizione dello scorso anno fu un successo, con 700 spettatori in tre giorni; quest’anno viene confermando il format delle presentazioni, con una novità. Tutti gli incontri si svolgeranno all’interno del Teatro Comunale, con due assetti scenici diversi in base alla tipologia di incontro, per rendere ogni momento ancora più suggestivo. L’ingresso è gratuito. I protagonisti saranno Federico Buffa, Dario Fabbri, Daniele Tinti, Maurizio Carucci, Alberto Grandi, Benedetta Santini, Mauro Pescio, Stefani Brucini, Matteo Caccia, Antonio Iovane, Chiara Galeazzi, Ciccio Lancia e tantissimi altri ospiti.

Si comincerà venerdì 8 novembre alle 16 con "America", un approfondimento dedicato alle elezioni americane a cura di Oliviero Bergamini, caporedattore della Redazione Esteri del Tg1 e di Andrea Borgnino di Rai Play Sound; alle 17 invece toccherà invece ad Antonio Iovane, scrittore e podcaster, raccontare il suo podcast "Uno Bianca", mentre alle 18 salirà sul palco Maurizio Carucci, frontman degli Ex-Otago, con "Le parole oltre la musica", un incontro dedicato al suo esordio letterario, alla comunicazione sul palco e alla musica dal vivo che porta da anni in giro per l’Italia. Il gran finale della giornata di venerdì è alle 21 con "La milonga del Fùtbol", incontro che prende il nome dal libro scritto da Federico Buffa e Fabrizio Gabrielli, che vedrà proprio Buffa, il più amato narratore sportivo italiano, raccontare il suo viaggio mistico nel calcio argentino insieme a Gabrielli e ai migliori mancini della storia. Tra i tanti appuntamenti di sabato: alle 16 Mauro Pescio, autore del podcast dal record di streaming "Io ero il milanese" presenterà in anteprima assoluto il suo nuovo "Tale Padre"; alle 17 invece Matteo Caccia sarà protagonista di "Cose che succedono vivendo". Domenica mattina alle 11 appuntamento con la geopolitica e le crisi internazionale, insiema a Dario Fabbri. Al termine di una giornata intensa di appuntamenti, Il festival chiuderà con Alberto Grandi e Daniele Soffiati, autori e conduttori del podcast "DOI – Denominazione di Origine Inventata" che indaga e decostruisce i miti della cucina italiana: dalla ricetta della carbonara all’origine della pizza. "Cesenatico diventerà per tre giorni la capitale del podcast – afferma il direttore del festival Matteo Cavezzali – la suggestiva cornice di questa meravigliosa città e del suo porto canale, faranno da sfondo a un momento importate per l’arte di narrare le storie, che è antica quanto l’essere umano stesso ed oggi ha trovato una nuova dimensione grazie alla tecnologia. Avremo i nomi più importanti del panorama nazionale e potremo ascoltare dalla loro viva voce tante storie e riflessioni sul nostro presente".