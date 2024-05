Festival del teatro scolastico. Troneggia ’Il cielo sopra di noi’

Studenti da tutta Italia per le premiazioni per il Festival nazionale del teatro scolastico Elisabetta Turroni, giunto alla sua 24ª edizione. Il Festival si chiude con il primo premio a Il cielo sopra di noi, messo in scena dal Liceo Classico Francesco Stelluti di Fabriano. La Premiazione si è svolta ieri alle 15 al Teatro Bonci, alla presenza dell’assessore alla cultura Carlo Verona, del presidente di Ert / Teatro Nazionale Giuliano Barbolini e di Silvia Canali per Romagna Iniziative. La Giuria Tecnica, composta da Lusiana Battistini, Franco Bazzocchi, Valentina Falorni, Cosetta Nicolini, Franco Pollini, Simone Toni e Samantha Turci, ha assegnato il Premio di 2.000 euro (offerti da Romagna Iniziative) con la seguente motivazione: "Il Liceo Stelluti di Fabriano, con lo spettacolo Il cielo sopra di noi, tratto dal film Il cielo sopra Berlino di Wim Wenders, ha portato in scena un’esperienza teatrale colta e dalla vocazione contemporanea". Lo spettacolo presentato dall’Istituto d’Istruzione Superiore Galilei-Campailla di Modica, ’Il Signore delle Mosche’, si è aggiudicato il Premio della Giuria Giovani di 500 euro, assegnato da un gruppo interclasse del Liceo Classico Vincenzo Monti con la classe 4ªAcs dell’Istituto Professionale Versari Macrelli. A tutti gli Istituti in concorso sono stati consegnati i premi realizzati dagli studenti e studentesse della classe 3ªE sez. scenografia del Liceo Artistico e Musicale Antonio Canova di Forlì.

Fra le Scuole che hanno ricevuto dalla Commissione selezionatrice le segnalazioni per aspetti particolarmente interessanti, erano presenti dal territorio cesenate: il Liceo Linguistico Ilaria Alpi (con Ciak si gira) e il Liceo Scientifico Augusto Righi di Cesena (con Da vicino nessuno è normale). Durante il pomeriggio è stato anche presentato il progetto selezionato attraverso il Contest Grafico – Pcto attraverso un percorso didattico di brand identity, tecniche di grafica e illustrazione nelle classi 3ªCgr e 3ªDgr dell’Istituto Professionale Versari – Macrelli, che sarà l’immagine guida della prossima edizione del Festival: la Giuria tecnica composta da Mattia ha scelto la proposta di Alice De Falco della classe 3ªCgr con la seguente motivazione:

"Pensiamo che in teatro il guardare si allarghi a tutti i sensi e in tutti i sensi possibili, diventando condivisione ed esperienza. Nel progetto grafico che abbiamo scelto per rappresentare il Festival, questi molteplici occhi sono allora per noi questo sguardo condiviso". Le letture che hanno accompagnato la consegna dei premi sono state curate dalle studentesse e studenti della classe 4ªAcs dell’Istituto Professionale Versari – Macrelli.