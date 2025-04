Festival della libertà. Destra e sinistra, confronto aperto

‘Libertà e politica. Destra e sinistra: un dialogo possibile?’ è il tema del dibattito col quale oggi pomeriggio si aprirà il Festival Malatestiano della Libertà. L’evento si svolge da oggi a domenica alla Biblioteca Malatestiana, promosso da Nazione Futura, Confcommercio cesenate e dall’associazione Valori e Libertà. Alle 17 la rassegna verrà inaugurata dal sindaco Enzo Lattuca. Alle 17.30 si terrà il primo dei cinque panel previsti. Sul tema del dialogo tra destra e sinistra si confronteranno Italo Bocchino, direttore editoriale de ‘Il Secolo d’Italia’, Gianni Cuperlo, deputato del Pd, Francesco Giubilei, presidente della associazione ‘Nazione futura’. Il dibattito verrà moderato da Emanuele Chesi, capocronista de ‘Il Resto del Carlino’.

"Fin dal primo dibattito, dal tema e dai relatori si evince chiaramente quella che è una nota distintiva del nostro Festival – affermano i promotori della rassegna -: la pluralità e la polifonia di voci per favorire lo scambio dialettico delle idee da cui scaturisce sempre un reciproco arricchimento delle diverse posizioni e soprattutto di chi ascolta e partecipa. Nei nostri panel viene declinata la libertà nei vari ambiti, dalla politica, alla giustizia, al politicamente corretto e all’ambiente, per monitorare come questo valore insopprimibile può rischiare di essere ridotto e vilipeso, con conseguenze negative per la collettività. Dove esiste deficit di liberà, si riduce la democrazia".

Domani alle 10.30 il Festival Malatestiano della Libertà prosegue con il secondo panel su ‘Libertà e Politica estera. Tra Ucraina, Medio Oriente: quale futuro per l’Europa?’. Intervengono il saggista Roberto Arditi, l’analista geopolitica Michela Mercuri e i giornalisti Tiziana Ferrario e Francesco Borgonovo. Modera il giornalista de ‘Il Resto del Carlino’ Paolo Morelli. I lavori proseguiranno al pomeriggio e alla domenica mattina.

re.ce.