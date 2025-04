Festival della Libertà. Destra e sinistra si parlano

Ieri pomeriggio all’inaugurazione del Festival della Libertà promosso da Nazione Futura, Confcommercio e Valori e Libertà alla Biblioteca Malatestiana, il saluto del sindaco non è stato protocollare. Enzo Lattuca ha reso merito alla iniziativa affermando che merita per il suo valore il patrocinio del Comune "il quale non censura quelle di altre parti politiche, anche se vi partecipano giornalisti di testate che dopo l’alluvione hanno titolato ’Sott’acqua il modello rosso’". Poi il sindaco è entrato nel tema del primo confronto "Destra e sinistra: un dialogo possibile?", sostenendo che lo è solo entro i confini della costituzione. Non male come inizio.

Il caposervizio della redazione di Cesena del Resto del Carlino Emanuele Chesi ha moderato il dibattito a cui hanno preso parte Italo Bocchino, direttore editoriale de "Il secolo d’Italia" in collegamento da New York, Il deputato Gianno Cuperlo (Pd) e Francesco Giubilei, presidente di Nazione Futura. Qualche minimo spunto emerso. Si è parlato più di destre, al plurale, che di sinistra, in maniera conciliante e con attestati di stima reciproci, tra Cuperlo e Giubilei. Il punto focale per Cuperlo è che le destre illiberali, "come quella di Trump, Musk e Vance, ritengono che il potere abilita chi lo conquista con le elezioni ad agire oltre la legge". Giubilei si è interrogato se si può tornare indietro rispetto alla globalizzazione senza limiti e analizzando lo scenario geopolitico ha messo in luce che la Cina non può diventare un partner politico dell’Europa. Bocchino ha rimarcato che se i ceti popolari hanno abbandonato la sinistra e votano a destra una ragione c’è.

Questa mattina i lavori riprendono alle 10.30 con il dibattito su "Libertà e politica estera. Tra Ucraina, Medio Oriente e Trump: quale futuro per l’Europa?". Intervengono il saggista Roberto Arditi, i giornalisti Francesco Borgonovo e Tiziana Ferrario, l’europarlamentare Stefano Cavedagna e l’analista geopolitica Michela Mercuri. Modera il giornalista del Resto del Carlino Paolo Morelli. Alle 16 terzo incontro su "Libertà e giustizia. La rivoluzione garantista", con il presidente di Confcommercio cesenate Augusto Patrignani, l’ex magistrato Luca Palamara, il direttore de "Il Riformista" Claudio Velardi, il giornalista e scrittore Giovanni Toti e il giornalista Bobo Craxi. Modera Gabriele Barberis de "Il Giornale". Alle 17.30 quarto panel su "Libertà e politicamente scorretto. Liberi di parlare contro le follie woke". Si confrontano i giornalisti Michele Dessì, Fabio Dragoni (La Verità), Andrea Indini (Il Giornale) e Marco Rizzo. Modera Lorenzo Bertocchi, direttore de "Il Timone". Il Festival si chiude domani alle 17 con il dibattito su"Libertà e Ambiente".