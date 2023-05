Festival della libertà Il saluto del sindaco mette il pepe al dibattito alla Malatestiana

Fair play e una manciata di maliziose stilettate tra due dei giovani di maggiore spicco del panorama politico e culturale cesenate: il sindaco del Pd Enzo Lattuca e Francesco Giubilei, editore, scrittore e consigliere del Ministro della cultura Gennaro Sangiuliano. Si è aperto così ieri alle 17 il Festival Malatestiano della Libertà, organizzato da Nazione Futura, il Crocevia e Valori e Libertà con il contributo di Confcommercio Cesenate e il patrocinio del Comune. Due giorni, ieri e oggi, di convegni e approfondimenti che si terranno (a ingresso gratuito) nell’aula magna della Biblioteca Malatestiana e che sono stati aperti aperti appunto dai saluti istituzionali del primo cittadino. "Cesena – ha commentato Lattuca - vuole essere una città sempre accogliente, oltre che convintamente legata ai valori di libertà. Grazie agli organizzatori e in particolare a Francesco Giubilei al quale sono legato da una ultra decennale conoscenza fatta anche di confronti e di dialettica, dai tempi del liceo. Già allora ne riconoscevo lo spirito e l’atteggiamento alla ‘Marino Moretti’, pure con qualche spunto dannunziano…". Sorride, seduto a fianco di Giubilei, poi riparte: "A Cesena si vive liberi, orgogliosi di esserlo. Questa città ha sempre combattuto per la libertà e nel ricordarlo cito due fatti. Il primo è datato 1377: allora la Cesena assediata dai bretoni al soldo del papa (ecco la postilla a una platea che guarda all’emisfero più conservatore del mondo cattolico, ndr) cercò di ribellarsi all’oppressione e ne scaturì una sorta di genocidio degli abitanti". Il secondo riferimento è a don Giovanni Ravaglia "maestro di vita e di cultura cristiana, che fu cacciato da queste aule che un tempo ospitavano il liceo classico, durante il periodo fascista, perché non in linea con l’ideologia del regime". Su questo ecco Giubilei: "Apprezzo molto il riferimento a don Ravaglia e con esso all’importanza di ricordare e onorare la ‘Resistenza Bianca’ che ebbe anch’essa un ruolo molto importante nella riconquista della libertà". Applausi e via al convegno , dopo il saluto del presidente di Confcommercio Corrado Augusto Patrignani incentrato sull’importanza di garantire libertà anche al tessuto imprenditoriale. Oggi è in programma la seconda e conclusiva giornata. Per informazioni: [email protected]

Luca Ravaglia