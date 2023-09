Festival di Gambettola,. Genere e clima in evidenza

Genere e clima sono i temi del ’Festival De Genere’ che si svolgerà a Gambettola il 6,7 e 8 ottobre. La seconda edizione sarà uno spazio di discussione per due urgenze: i problemi di genere e il clima. Le api danzanti nella natura offesa, le acque calde dei mari, le parole e le immagini che raccontano i mille volti dell’identità, l’impegno dei giovani a farsi ascoltare. Tutto questo sarà raccontato in tre giornate di incontri, cinema, musica, arte, poesia, teatro, letteratura, dialoghi e laboratori, con l’ideazione e la direzione artistica di Voce Amaranto Aps, diretta da Lelia Serra. Il festival è parte del progetto ’Insieme contro la Violenza - Genere e GenerAzioni 20232024’. "Le donne hanno sempre lottato su più fronti, quello sociale e quello privato – afferma Lelia Serra -. Abbiamo pensato a un festival piccolo per due grandi urgenze, i temi di genere e il clima. Affrontarli coraggiosamente e insistentemente è necessario".

La lotta contro la violenza di genere resta il filo conduttore e trova un testimonial speciale: il regista Silvio Soldini. Indagine sulla violenza nelle relazioni affettive, docu-film che sarà proiettato venerdì 6 alle 21 alla Multisala Abbondanza, alla presenza del regista. Protagonisti gli studenti di alcune classi delle scuole del Distretto a cui sono destinati i laboratori del festival: il 6 La Box, con Rossella Mancinelli; il 7 Bee Happy, dedicato alle api, con Barbara Bonomi, rivolto alle secondarie di primo grado; l’8 Solastalgia, progetto di alternanza scuola lavoro con gli studenti del ’Da Vinci’ di Cesenatico, a cura di Virginia Verona.