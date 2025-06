Festival di SanLiscio, torna anche Cecchetto

Martedì 1 e mercoledì 2 luglio, alle 21.30, all’Arena Rubicone di Gatteo Mare terza edizione del Festival di SanLiscio, l’unico festival internazionale dedicato interamente alla musica da ballo romagnola. Sarà una sfida musicale tra le grandi voci e i solisti del liscio, accompagnati dall’Orchestra del Festival di SanLiscio. In gara 13 artisti che si esibiranno interpretando 7 canzoni e 6 brani strumentali inediti: Marianna Lanteri, Patrizia Ceccarelli, Marco Tagliavini, Davide Salvi, Renzo Biondi, Federica Cocco, Vincenzo Serra, Claudio Zanardo, Matteo Bensi, Elena Cammarone, Diego Zamboni, Gabriele Zaccherini e Massimo Budriesi. L’iniziativa, organizzata dal Comune di Gatteo in sinergia con l’assessorato al Turismo della Regione Emilia-Romagna, Apt Servizi Emilia-Romagna e Visit Romagna, nasce da un concept dello storico disc jockey Claudio Cecchetto, è prodotta e diretta dal maestro del liscio Moreno Il Biondo. Si comincia martedì ’Anteprima Festival’, condotta da Moreno Il Biondo. Mercoledì 2 luglio verranno presentate le canzoni e i brani strumentali in gara.

Alla conduzione della seconda serata si aggiungerà Felicity Lucchesi, affermata conduttrice e volto emergente nel panorama televisivo italiano, insieme a Moreno Il Biondo. Ospite speciale della serata sarà Veronica Cuneo, vincitrice dell’edizione 2024 che si esibirà con il brano ’La Vigna’. Al termine della serata saranno proclamati i vincitori per ogni categoria. A decretare i migliori, una giuria composta da professionisti di alto profilo del panorama musicale italiano e internazionale: il maestro Fio Zanotti, presidente di giuria, Emanuela Cortesi, corista e artista di fama internazionale, Massimo Pari, manager musicale, Mario D’Alessandro, autore e compositore e Giovanni Amighetti, musicista e produttore per Real World Records. La serata finale del 2 luglio verrà trasmessa in diretta nazionale su canale 170 di Prima Free. SanLiscio sarà, inoltre, ripreso e distribuito da Italianissima TV. Ingresso libero sino a esaurimento posti.

Ha detto Moreno il Biondo: "Ringrazio gli artisti e i loro collaboratori per aver portato canzoni e brani strumentali bellissimi, scritti e scelti per l’occasione. Sono onorato di avere il maestro Fio Zanotti come presidente della giuria di qualità e grato ai musicisti dell’orchestra del Festival che accompagneranno totalmente dal vivo gli interpreti. E poi c’è Claudio Cecchetto ideatore del nome Festival di SanLiscio". Ha aggiunto il sindaco Roberto Pari: "SanLiscio giunge alla sua terza edizione, rinnovando in parte la sua formula iniziale. Ciò che resta invariata è l’alta qualità degli artisti che parteciperanno e quella della giuria che valuterà i cantanti in gara. Con questo festival, Gatteo si conferma ancora una volta la capitale del liscio. SanLiscio non è solo un evento musicale, ma anche un momento di condivisione culturale, dove passato e presente si incontrano".

Ermanno Pasolini