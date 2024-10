Festival di strada al via con gli show cooking Si tiene a Cesena il Festival del cibo di strada promosso da Confesercenti, con il Premio Gianpiero Giordani per le migliori delegazioni gastronomiche. La giuria, composta da esperti del settore, premierà la qualità e l'originalità culinaria. Il pubblico potrà partecipare a show cooking, con oggi in programma la preparazione del Jerk Pork, specialità jamaicana.