Festival internazionale del cibo di strada oggi al via

Apre i battenti oggi il Festival internazionale del cibo di strada, in programma fino a domenica in piazza della Libertà e zone adiacenti. Gli stand gastronomici aprono alle 12 mentre alle 18 si terrà l’inaugurazione alla presenza delle autorità fra cui l’assessore regionale al commercio e turismo Andrea Corsini e dei dirigenti Confesercenti, organizzatrice dell’evento. La kermesse gastronomica punta quest’anno a raggiungere l’obiettivo dei centomila visitatori per i quali sono a disposizione stand di street food da tutto il mondo.

Non solo un Festival con la possibilità di gustare i migliori cibi di strada ma anche approfondimenti culturali, come gli ‘Incontri di Gusto’, ad ingresso gratuito, organizzati e diretti dal giornalista ‘gastronomade’ Vittorio Castellani e da Slow Food Cesena.

Al lavoro anche la giuria della terza edizione del ‘Premio Gianpiero Giordani’, in memoria dell’infaticabile organizzatore del Festival scomparso prematuramente. I giurati, nella giornata di sabato, assaggeranno e valuteranno un piatto da ogni delegazione per decretare la migliore proposta fra a quelli nazionali e quelli internazionali.

Torna e si amplia il Festival dei Giochi di Strada, in collaborazione con Associazione Aidoru, che si terrà in Piazza Almerici nelle stesse giornate del Cibo di Strada.