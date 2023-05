Festival malatestiano della libertà "Due giorni che hanno fatto centro"

"Due giorni ariosi di dibattito e di circolazione delle idee: il Festival Malatestiano della Libertà ha fatto centro all’aula magna della biblioteca Malatestiana e con ottima partecipazione agli incontri che hanno declinato il tema della libertà negli ambiti fondamentali dell’agire umano: l’opinione e la stampa, la scuola, l’economia, il mercato e l’impresa, la cultura". È il commento del presidente di Confcommercio cesenate Augusto Patrignani. "Confcommercio ha collaborato al grande evento meritoriamente promosso dalle associazioni Nazione Futura, Valori e Libertà, il Crocevia e l’editore Giubilei Regnani. Un ringraziamento particolare a Francesco Giubilei, anima di questa iniziativa, che ha consentito a Cesena di poter assistere a incontri di alto livello culturale con insigni ospiti intellettuali, giornalisti, scrittori e intellettuali. Un evento che ci auguriamo diventi annuale".

"Il Festival è una stata una bella opportunità di crescita culturale e civica per Cesena poiché le ideee rappresentano il sale della democrazia e alimentano il confronto. Il tema della libertà sviscerato in tutte le sue sfaccettature, come il prerequisito fondamentale di ogni atto umano che conferisce piena e totale dignità alla persona nei molteplici ambiti in cui si pone, è stato stimolante e ricco di spunti. All’incontro sul tema della libertà d’impresa, un bene necessario come l’aria che purtroppo non sempre è pienamente garantita - prosegue Patrignani - la problematica è stata affrontata da due differenti ma convergenti angolazioni: quella empirica e pragmatica da d’imprenditore impegnato nel fare, da parte mia in rappresentanza di Confcommercio, e con l’analisi ad ampio spettro sul fronte globale, dello studioso economista Gotti Tedeschi. La libertà d’impresa garantita dall’articolo 41 della Costituzione, viene di fatto limitata dalla morsa fiscale e burocratica, dalle disfunzioni della giustizia e da tutta una serie di fattori ostacolanti che finiscono purtroppo non di rado per imbrigliare e imprigionare chi fa impresa, la stragrande maggioranza persone oneste e dinamiche che si mettono in gioco per creare lavoro. Anche le eccessive leggi e la non chiarezza degli adempimenti sono un ostacolo alla libertà degli imprenditori. La sussidiarietà con la valorizzazione concreta dell’intervento privato da parte del pubblico, è una medicina per libertà d’impresa che grazie ad essa viene ad avere modo di esplicarsi compiutamente".