Festival ‘Voci plurali’. Uno spazio per divertirsi

Grande attesa per ’Voci plurali’, il festival sulla parità di genere e l’antidiscriminazione, che si terrà al parco ‘Carlo Fabbri’ di Martorano. Una due giorni, sabato 7 e domenica 8 settembre, di workshop, talk e attività su salute e benessere. È tutto pronto per l’edizione 2024 del festival Voci Plurali, un evento nato nel 2022 per promuovere la parità di genere, l’inclusione, l’antidiscriminazione e le tematiche Lgbtq+. Il Festival, realizzato con il patrocinio del Comune di Cesena vincitore del bando ’Cesena Che Spettacolo!’, è organizzato da Limo Aps, associazione di giovani psicologi e psicologhe, con sede a Cesena, che si occupa di benessere psicosociale e progetti di sensibilizzazione sul tema della salute mentale. La novità di quest’anno è che il festival si estende su due giornate, sabato 7 e domenica 8 settembre, e sarà come sempre presso il parco ’Carlo Fabbri’ di Martorano, nel quartiere Ravennate. ’Voci Plurali’ è un progetto comunitario che coinvolge attivamente il territorio di Cesena, grazie alla partecipazione delle associazioni locali che operano nel campo della parità di genere e dell’inclusione, che al festival sono protagoniste, e possono trovare un luogo di incontro, riflessione e azione collettiva.

L’edizione 2024 è resa ancora più speciale dalla risposta entusiastica della comunità, con numerosi volontari che hanno deciso di contribuire all’allestimento e all’organizzazione, tramite una call dedicata.

Il programma del festival offrirà una serie di attività interattive, workshop, concerti, dj set, performance artistiche, spazio bimbi e l’area food&drinks. Durante la giornata dell’8 settembre ci sarà anche l’accessibilità Lis (Lingua del Segni Italiana). Per partecipare ai workshop e laboratori è necessario prenotarsi sulla piattaforma: https://linktr.ee/vociplurali?utm_source=linktree_profile_share<sid=99f30a19-5ff8-49 bb-9352-9cc9c14bae68

Tante le attività. Tra queste sabato 7 settembre dalle 18 ci sarà Live Painting Transfemminista, workshop a cura di Limo Aps, ’Universi: forme bellissime per un volto di carta’ per fascia d’età 6/10 anni. Alle 20 sul palco Enigma Tour, gioco enigmistico collettivo. Domenica 8 settembre alla mattina alle 9 yoga e il workshop ‘Cosa nasconde la postura: smascherare le tensioni’. Alle 10:30 Ecocorpi di Giorgia. Poi il laboratorio di pittura di Mary on paint. Alle 20.30 laboratorio di cucito a cura di Martina Zani alle 20.30 e poi una commedia al femminile.