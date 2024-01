FI ha il suo commissario: "Si parte dalla sicurezza, vogliamo la città libera dalle baby gang"

Un volto noto in città, Michele Pascarella, è il nuovo commissario comunale di Forza Italia che si è presentato ieri affiancato dal coordinatore provinciale eletto al recente congresso, il cesenate Giuseppe Bettini, e dalla parlamentare forlivese, Rosaria Tassinari, coordinatrice regionale.

Pascarella, dirigente commissario a Cesena dal 2015 al 2017, ex comandante della Polstrada di Forlì, in Romagna da dieci e in pensione dal 2022, ha preso l’abbrivio soffermandosi sui risultati ottenuti nella sua attività in Polizia: "In quel periodo i furti furono dimezzati, ci furono arresti per ognuna delle sette rapine, più di 800 chili di sostanze stupefacenti scoperte e la prevenzione attuata contro la produzione e lo spaccio di droghe. Conclusa la mia esperienza professionale, mi sono avvicinato alla politica a Forza Italia, partito moderato e liberale". "Cesena - ha rimarcato – ha bisogno di alzare i livelli di sicurezza percepita e deve diventare ’baby gang free’ grazie anche a momenti di ascolto con famiglie e scuole, e di contrastare gli atti di vandalismo e i reati predatori. Purtroppo il progetto sulla videosorveglianza avviato dal sindaco Paolo Lucchi, più sensibile a parer mio all’operato delle forze dell’ordine rispetto all’attuale primo cittadino, è stato realizzato solo in minima parte. Pesa anche il ritardo del Comune nella realizzazione della nuova Caserma dei carabinieri". "Urgente intervenire – ha proseguito Pascarella – sull’emergenza casa. In città ci sono 3.500 abitazioni sfitte senza utenza e latitano anche i posti per gli studenti, mentre Forlì con lo studentato all’ex Hotel della Città mostra di saper affrontare la criticità. La città deve inoltre valorizzare il collegamento con l’aeroporto di Pisignano che ha il suo ’villaggio azzurro’ a Villachiaviche".

"Pascarella sarebbe anche un ottimo candidato sindaco – lo ha elogiato il coordinatore provinciale Bettini –. Nel post Berlusconi crescono i nostri consensi. Il candidato del centrodestra per Cesena? Sarà carismatico. Candidatura in ritardo? No, neanche il centrosinistra ha presentato la sua a Forlì".

"Venerdì il segretario nazionale Tajani - ha annunciato l’onorevole Tassinari – sarà in tour in vari comuni romagnoli fra cui Forlì (ma non Cesena, ndr), segnale di vicinanza alla gente di un partito vivo e in salute".