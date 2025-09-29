Fiaccolata contro la violenza: "Troppe donne non denunciano"

Successo a Borghi per la serata contro la violenza sulle donne denominata "Oltre il silenzio: rispetto è amare" organizzata dalla Pro Loco in collaborazione con il Comune. Alle 19 c’è stato il ritrovo in piazza Santa Croce e la partenza della camminata per le vie del paese. Al ritorno ci sono stati interventi sul tema e alle 21.30 buffet a offerta libera e musica con il dj Mancio. L’incasso della serata è stato devoluto alla associazione "Sportello Alba" a sostegno delle donne vittime di abusi e violenze che ha sede a Savignano nell’ex Villa Perticari, di fronte all’ex ospedale Santa Colomba. Ha detto Marzia Campidelli segretaria della Pro Loco di Borghi: "Abbiamo deciso di organizzare questa serata perchè siamo abituati a feste, sagre, mercatini e momenti di convivialità. Lo facciamo con passione e questa sera siamo qui con uno scopo particolare: agire e parlare contro la violenza sulle donne. Ancora non siamo riusciti a convincere tutte coloro che subiscono violenze di diverso genere, portano dentro un dolore silenzioso, ma purtroppo non hanno il coraggio di raccontarlo e denunciarlo alle forze dell’ordine. Hanno paura. E spesso ci accorgiamo di queste situazione troppo tardi. La serata nasce non per stare a guardare, ma per usare la forza della comunità e fare di qualcosa di concreto anche se piccolo. Ma tutti insieme possiamo diventare grandi".

La serata al centro polifunzionale è stata condotta da Mirco Zanni. Poi sono iniziati gli interventi con il sindaco Silverio Zabberoni: "Le istituzioni da sole non vanno lontano. La nostra è un comunità solidale. Servono le associazioni, la chiesa, la scuola e occorre fare rete. Sono tasselli importanti. Il primo obiettivo è la sensibilizzazione e la prevenzione. Nel nostro comune ci sono tante associazioni importanti, fondamentali, che supportano le istituzioni. Abbiamo fatto una fiaccolata di solidarietà in favore delle donne per farle sentire libere. Adesso basta. Troppe donne vengono uccise. Ogni volta che il numero delle donne violentate aumenta è un fallimento della comunità. Abbiamo cercato di confrontarci, parlare e se vogliamo spezzare la catene delle donne morte, bisogna lavorare uniti". Poi gli interventi di Mara Bruschi, presidente dell’associazione Agedo, Alfonso Ferrara presidente dell’associazione "Un cuore per tutti" con sedi a Savignano sul Rubicone e a Cesena; Marina Tosi socia Fondatrice di "Voce Amaranto" e di "Sportello Alba"; don Gino Gessaroli.