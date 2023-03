Fiaccolata per Cristina e Chiara "Verità per le loro famiglie"

Il più toccante, tra gli eventi dell’8 marzo, sarà la ‘fiaccolata per Cristina e Chiara’. Si partirà da piazza Giovanni Paolo II, al Duomo, alle 20.30, e si arriverà in piazza del Popolo, dove interverranno il sindaco di Cesena Enzo Lattuca e Marisa Degli Angeli, madre di Cristina Golinucci. La fiaccolata è organizzata dall’Associazione Penelope, dal Comune, dal quartiere Ravennate e dal Forum delle donne. "Abbiamo bisogno del sostegno di tutti – dicono gli organizzatori – e ci auguriamo che la partecipazione sia corale. La riapertura delle indagini ha riacceso i riflettori sulla drammatica vicenda che ha coinvolto Cesena oltre trent’anni fa e che ancora oggi genera apprensione e attesa. Ci stringiamo intorno alle famiglie di Cristina e Chiara, quello che chiediamo per loro è la verità". La procura di Forlì ha recentemente aperto due fascicoli di indagine per omicidio a carico di ignoti per la scomparsa di Cristina Golinucci, scomparsa il 1° settembre del 1992 all’età di 21 anni, e per Chiara Bolognesi, il cui corpo è stato ritrovato senza vita nel fiume Savio il 31 ottobre del 1992. Tra i sospettati di omicidio c’è un uomo legato all’ambiente cattolico e del volontariato.

Tra le iniziative di questo 8 marzo, alle 11.30 nella sala del consiglio del Comune di Cesena l’Associazione Woman in Run consegnerà ai Centri donna di Cesena e di Cesenatico il ricavato dell’ultima passeggiata solidale. La Cgil di Cesena, in occasione dell’8 marzo, ha pensato di inviare un sostegno a Cucine Popolari, la realtà che offre un pasto caldo e socialità a tutti i bisognosi. L’intento di Cgil è trasformare le tradizionali mimose in azioni concrete a sostegno delle donne e delle persone con fragilità. "Spesso le discriminazioni si sommano – dice Silla Bucci segretaria della Cgil di Cesena – e quando manca l’indipendenza economica uscire da una situazione di violenza domestica diventa ancora più difficile". Chi vuole contribuire alle attività di Cucine Popolari può fare una donazione a: Iban IT03 X062 3023 9310 0006 4219 406.

Annamaria Senni