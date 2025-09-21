Fiaccolata per la Pace e per Gaza: "Grande unità e partecipazione"

"Venerdì sera, la comunità di San Piero in Bagno e della Vallata del Savio ha dato una straordinaria prova di unità e partecipazione. Centinaia di persone hanno preso parte alla fiaccolata per la pace e per Gaza, trasformando le vie del paese in un corteo di resistenza civile e solidarietà umana e internazionale". Lo sottolineano i promotori della manifestazione, Anpi Valle Savio, Acli Valle Savio, Arci Forlì-Cesena, Arci Ragazzi Valle Savio, Auser Cesena, Coop.va Ricreativa Ruscelli, CGIL Forlì-Cesena, Libera Forlì-Cesena, Mediterranea Saving Humans Forlì-Cesena, Partito Democratico Bagno, Ragazzi di Trappisa. "Prima della partenza del corteo – dicono –, in piazza Moutiers, si sono susseguiti interventi particolarmente intensi. Pietro Bellucci, segretario del Pd di S. Piero, ha coordinato l’evento, richiamando le motivazioni profonde della mobilitazione e l’urgenza di un impegno collettivo per la pace. Il giovanissimo Othmane Bedkaoui ha emozionato i presenti leggendo una poesia della poetessa palestinese Fidea Ziyad, che ha portato nel silenzio della piazza la voce della sofferenza e della speranza. Omar Fabbri, in qualità di sanitario, ha presentato la missione volontari operatori sanitari per la Palestina, sottolineando il valore della solidarietà concreta. Maria Giorgini, segretaria generale della Cgil Forlì-Cesena, ha richiamato l’impegno del mondo del lavoro e ricordato lo sciopero per Gaza come segnale di responsabilità e partecipazione civile. La fiaccolata ha poi attraversato le strade del centro storico di San Piero, raccogliendo attorno a sé un’intera comunità, che ha voluto ribadire un messaggio forte e condiviso".