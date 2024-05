Fiamme in un appartamento. Notte di paura in via Zangheri

Dopo il primo incendio accaduto il 2 aprile scorso a Savignano sul Rubicone le fiamme sono scoppiate di nuovo in un appartamento in un condominio in via Zangheri, nella zona a est della città, accanto all’area di sgambamento cani. Non si tratta dello stesso appartamento e condominio, ma sono vicini. Grande paura c’è stata ieri notte poco prima dell’una. Le fiamme sono divampate in un appartamento abitato da diversi extracomunitari che, visto cosa stava accadendo, in molti sono scappati facendo perdere le loro tracce. Non si sa quindi quanti erano nell’immobile al momento dell’incendio e sono ignote, per ora, le cause che lo hanno provocato. Tutto è iniziato quando alcuni vicini sentendo degli scoppi sono usciti fuori e hanno visto il fumo uscire dall’appartamento al secondo piano del condominio Ghigi. Immediatamente hanno dato l’allarme e sul posto sono arrivati i vigili del fuoco volontari di Savignano e altre squadre, un’ambulanza del 118 e i carabinieri. La gente che stava dormendo è stata fatta uscire dai loro appartamenti vicini e una volta spento l’incendio, alle 4 circa del mattino tutti sono stati fatti rientrare. Nessuna conseguenza per le persone, nessuno è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale Bufalini di Cesena e il personale sanitario ha preso in cura sul posto qualcuno che ha avuto attacchi di panico, probabilmente provocati dal risveglio traumatico e dalla paura. I vigili del fuoco dopo avere spento le fiamme, hanno proceduto a effettuare i dovuti controlli e accertamenti e hanno messo il tutto in sicurezza, dichiarando inagibile solo l’appartamente abitato dagli extracomuntari.

Ermanno Pasolini