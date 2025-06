Fiamme nella sauna del Royal

Paura ieri pomeriggio alle 17 a San Mauro Mare in via Caterina Allocatelli Vincenzi dove c’è stato un piccolo incendio scoppiato nella sala adibita alla sauna dell’hotel Royal di proprietà della famiglia Bianchi titolari di una catena di alberghi. Sul posto sono arrivate due autobotti dei Vigili del Fuoco di Cesena e un loro altro mezzo e la Polizia Locale di San Mauro Pascoli per deviare il traffico. Quando però i Vigili del Fuoco sono arrivati, i dipendenti dell’hotel avevano in pratica già quasi spento tutto con gli estintori in dotazione all’albergo. Oltre alla sala sauna è stata interessata anche la palestra e un’altra sala. In quel momento i numerosi turisti erano in spiaggia e tutto si è risolto in un’ora. L’incendio non ha interessato il salone per colazione, pranzo e cena e neppure le camere dei turisti. L’albergo continua a funzionare come prima, con l’agibilità di prima del piccolo incendio.