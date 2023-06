Fiamme nelle serre: avvolte anche cisterne di gasolio

Una alta e densa colonna di fumo nera si è alzata sul cielo di Cesena nel primo pomeriggio di ieri, poco prima delle 15, avvistata da tante persone in varie parti della città. La causa è stato un incendio che ha avvolto alcune serre dismesse in un’area del vivaio Battistini, in via Calcinaro. A evitare che la situazione precipitasse è stato il tempestivo intervento dei vigili del fuoco: grazie a loro infatti le fiamme, che avevano avvolto anche due cisterne di gasolio, sono state domate in fretta, prima che la situazione potesse precipitare. Nello specifico, è stato particolarmente efficace l’utilizzo del liquido schiumogeno. Le cause all’origine del rogo sono ancora da accertare con chiarezza da parte dei tecnici del vigili del fuoco, che hanno operato mentre le pattuglie del commissariato di polizia presidiavano l’area. Tra le ipotesi potrebbe esserci anche quella di una sorta di autocombustione legata al gran caldo. In ogni caso fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita o intossicata.