Fiandre Cesenati 2025. La carica dei 400 ciclisti

Ripide salite, tracciati impegnativi e scenari da cartolina, anche sotto la pioggia. Come nelle Fiandre, ma a Cesena. Lo scorso fine settimana, il nostro territorio ha ospitato un appuntamento che sta diventando un classico per gli amanti dei pedali, la quinta edizione delle ‘Fiandre Cesenati’, evento che, sotto l’egida della Usip provinciale, ha colorato le colline romagnole con l’entusiasmo di circa 400 ciclisti di oltre 120 squadre provenienti da tutta l’Emilia Romagna ma anche da San Marino, Toscana, Veneto, Umbria, Marche, Lazio e Sicilia. Il team organizzativo di Uisp in collaborazione con Cicli Neri, ha proposto per questa edizione tre percorsi gravel con nuovi settori sterrati. Si partiva da quello lungo di 105 km in parte su strade bianche con 18 ‘muri’ (salite a forte pendenza) e 1.950 metri di dislivello, per passare a quello medio di 83 km, 12 ‘muri’ e 1.300 metri di dislivello e a quello corto di 65 km con 11 ‘muri’ e 1.000 m di dislivello. A questi si sono aggiunti anche tre rinnovati percorsi strada, il lungo (120 km, 25 ‘muri’ e oltre 2.800 metri di dislivello), il medio (80 km, 18 ‘muri’ e 1.600 metri di dislivello) e il corto (55 km, 11 ‘muri’ e 800 metri di dislivello).

La manifestazione si è in effetti svolta tra le più ripide salite del territorio cesenate, alternando tratti in pavé, viali alberati, castelli, rocche e conventi e toccando alcuni dei luoghi più suggestivi del comprensorio, come Montiano, Sorrivoli, Bertinoro e Formignano.

I numerosi lavori stradali ancora in atto a seguito delle alluvioni hanno richiesto agli organizzatori numerosi sopralluoghi sul percorso durante la preparazione dell’evento, ma hanno offerto anche uno stimolo alla creatività di Maurizio Prati, che tracciato i percorsi con l’intento di fare scoprire anche ai numerosi ciclisti cesenati che hanno preso parte all’evento nuove suggestive strade panoramiche. Ogni salita è stata ribattezzata per l’occasione in stile fiammingo: Via Molino Donegallia è diventata MolenMuur, via Doccia invece DouchMuur e così via con l’intento di accostare lo spirito delle classiche del Nord Europa con le bellezze paesaggistiche dell’entroterra romagnolo. Per il gruppo organizzatore dell’evento, le Fiandre sono un ‘luogo del cuore’ dove i ciclisti sono visti come protagonisti che con le loro energie scalano le salite più dure e sono applauditi per strada e non rintuzzati dagli automobilisti a colpi di clacson. L’organizzazione quest’anno ha offerto a tutti i partecipanti il pacchetto foto gratuito dell’evento realizzato da Foto Castagnoli e all’arrivo è stato allestito un pasta party animato dalla musica e dall’allegria dello staff di Cicli Neri con degustazione di birra artigianale cesenate. Ora l’appuntamento è per l’edizione 2026.