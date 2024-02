Fiera, c’è anche un manoscritto di Garibaldi

Volumi antichi, testi vintage e manifesti rari. Tra le meraviglie di ‘C’era una volta… il Libro’, la mostra dedicata al mondo dell’antiquariato, ai libri moderni e al collezionismo cartaceo che si terrà alla Fiera di Cesena a Pievesestina sabato e domenica, c’è anche un manoscritto autografo di Giuseppe Garibaldi. SI tratta di un ordine militare originale e manoscritto redatto da Garibaldi (che si firma ‘Generale del Governo di Roma, eletto dal suffragio universale e con poteri straordinari’) dopo lo sbarco dei Mille a Talomone, in Toscana all’alba del 7 maggio 1860. Tra i testi speciali che si troveranno alla mostra anche molte edizioni novecentesche affascinanti, fra cui la prima edizione del libro di Gio Ponti ‘Amate l’architettura’ (Genova 1957), e il più recente, ma di indubbio fascino, ‘Il libro dei sogni’ di Federico Fellini. Si potranno ammirare anche preziosi manoscritti medievali. Ricchissima l’offerta sul fronte delle stampe e della grafica, con veri e propri pezzi unici. ‘C’era una volta… il Libro" si terrà sabato e domenica alla Fiera di Cesena dalle 9 alle 18.30. Ingresso: 3 euro. Gratuito fino ai 14 anni e dopo i 70. Per il biglietto on line: www.ceraunavoltantiquariato.com.