Fiera d’Autunno, è stato un successo

E’ stata un grande successo la 22ª ’Piccola Fiera d’autunno’ di Roncofreddo, che si è confermata un ’unicum’ nel panorama delle fiere per la formula, l’accoglienza e il racconto del territorio attraverso le eccellenze enogastronomiche. Due giorni di festa con tantissime persone da tutto il bacino romagnolo ma più in generale dell’Emilia Romagna e delle Marche, persone felici di avere trovato la tradizionale ospitalità e cordialità romagnola, la qualità, l’allegria, e quel senso di sentirsi ’come a casa’.

Per il primo anno la fiera ha aperto le porte anche a un momento culturale dedicato, con l’interessantissimo e necessario incontro ’La fiera del sapere: Agricoltura, sostenibilità e territorio’, un focus sulle tematiche di grande attualità, sulla necessità di rivedere comportamenti e progetti con il racconto di chi sta provando a dare l’esempio. Confermato il grande interesse per l’angolo Slow Food di Cesena con il laboratorio per bambini e la degustazione guidata con gli adulti, una collaborazione che dopo tre anni si è consolidata e che darà vita a progetti anche al di fuori dell’ambito della Fiera. Soddisfazione per tante osterie, per i produttori e per gli artigiani, in entrambi i giorni sono state lunghe le file di persone nella 19 osterie, nei ristoranti del centro e nella piadineria.

Gli avventori hanno cercato di degustare più pietanze possibili in un continuo assaggio dei succulenti piatti proposti. Hanno detto gli organizzatori: "Lavoriamo tutto l’anno per questa fiera, ci mettiamo cuore, anima e passione e siamo contenti e soddisfatti che questo venga percepito. Per noi è importante la qualità della vita ed è importante che chi viene a Roncofreddo trovi, se pur per il tempo della visita, un ambiente accogliente e rilassante. L’elenco dei ringraziamenti da fare sarebbe lungo perché ogni persona ha fatto la differenza: da chi ha dedicato del tempo allo sviluppo della propria comunità, all’Amministrazione comunale sempre disponibile e attenta, a tutti quelli che hanno portato il seme della crescita, dell’ ospitalità e della gentilezza. Ringraziamo in modo particolare per il contributo la Regione Emilia Romagna, RomagnaBanca e Paresa".