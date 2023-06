’Fiera del martedì’, buon inizio E in arrivo c’è il cibo da strada

Martedì sera ha preso il via a Bagno di Romagna la tradizionale ’Fiera del Martedì’, giunta alla 27ª edizione, promossa da Natura e Natura con Confcommercio, Confesercenti, Fa Eventi Cesena. Un coinvolgente appuntamento che si protrarrà sino al 12 settembre, che rappresenta un punto di riferimento per cittadini e turisti non solo del territorio d’Alto Savio.

Dice Giuseppe Crociani, presidente Consorzio Natura e Natura di San Piero: "E’ partita a Bagno, con un trittico, l’edizione 2023 della ’Fiera del Martedì’ (foto). Questa nuova formula, proposta e condivisa dal Consorzio Natura e dall’Amministrazione comunale, ha avuto un ottimo impatto ed ha incrementato il numero degli espositori, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Il fine settimana del 17 e 18 giugno ha visto una buona affluenza di pubblico, nonostante il periodo ’da spiaggia’, che storicamente caratterizza il mese di giugno. Sottolineiamo le sinergie e le collaborazioni con la Pro Loco di Bagno, che ha gestito la parte food e musicale, oltre alla partecipazione di Coldiretti Forlì-Cesena con il Mercato di Campagna Amica, in occasione della Giornata mondiale delle gastronomia sostenibile: un modo questo per sostenere le aziende agricole, profondamente colpite dall’alluvione. L’ormai storica collaborazione con il Sentiero degli Gnomi proseguirà durante tutti i martedì del periodo estivo".

Dichiara poi Crociani: "Siamo arrivati al 20 giugno, primo appuntamento tradizionale con il Mercatino del Martedì, come da anni è chiamata la Fiera, che ha visto l’arrivo di nuovi espositori, frutto dell’impegno e delle attività promozionali partite già nel periodo invernale. La prossima settimana sarà già tempo di Food Truck, con i tradizionali ristoratori di strada del nostro territorio e di nuovi ingressi molto molto particolari".

Gilberto Mosconi