Fiera, deleghe ai consiglieri in preparazione di Macfrut

Il presidente di Cesena Fiera, Patrizio Neri, nel corso dell’ultimo consiglio di amministrazione ha attribuito le specifiche deleghe ai consiglieri per affiancarlo nel lavoro di Macfrut (21-23 aprile 2026). Valorizzando le competenze dei professionisti del Cda a Ernesto Fornari è stata affidata la delega espositori Italia, a Enrico Turoni quelli esteri e le missioni internazionali, ad Alessandra Graziani le politiche di marketing. In merito ai rapporti istituzionali, quelli in ambito nazionale sono stati attribuiti a Lorenzo Tersi, quelli regionali a Paolo Lucchi, mentre a Carlo Costa il bilancio e personale dell’ente. Il CdA darà vita ad un Comitato Tecnico e Scientifico Macfrut nel quale esperti e imprenditori della filiera permetteranno al Consiglio di dialogare con il Mercato per delineare le strategie della vetrina italiana dell’ortofrutta nel mondo.

"La forza di Macfrut è sempre stato il suo gioco di squadra – spiega Neri – E proprio per valorizzare le competenze dei consiglieri sono state attribuite delle specifiche deleghe che insieme al giovane team di professionisti della società ed al contributo di un esperto faranno di Cesena Fiera un unicum nel panorama ortofrutticolo internazionale per la sua competenza e verticalità. Non è un caso che parliamo di una fiera che dura 365 giorni all’anno perché è effettivamente così: un percorso che dura un intero anno al fianco degli espositori e al servizio del sistema ortofrutticolo italiano con il quale è fondamentale fare sistema. Ecco perché non accettiamo attacchi per indebolire Macfrut, perché significherebbe indebolire un tassello fondamentale del sistema agrifood italiano, qual è l’ortofrutta, seconda voce dell’export agroalimentare che diviene la prima se si considera l’intera filiera". Neri ha ringraziato inoltre l’assessore regionale Mammi per il sostegno eseresso a Macfrut, aggiungendo che "La location di Rimini, tra le migliori e funzionali nel panorama internazionale, non è assolutamente in discussione".