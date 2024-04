Fiera di primavera con le bancarelle

Oggetti per la casa, prodotti per l’igiene, vestiti, calzature e tanto altro ancora. Domenica in centro città verrà riproposto il mercato straordinario, la festa di primavera, una occasione di incontro in cui poter fare acquisti curiosando tra i banchi allestiti per le vie del centro, da viale Mazzoni a via Pio Battistini, dalle 8 fino alle 20. I commercianti ambulanti accoglieranno i clienti proponendo offerte e grandi occasioni e animando quest’area del centro che nel corso della stessa giornata sarà interessata da altre iniziative culturali come le mostre fruibili nelle gallerie d’arte del Ridotto o della Pescheria e le presentazioni di libri in programma nelle sale della Biblioteca Malatestiana.