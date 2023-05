Fiera di Primavera, oggi la seconda puntata

Oggi a San Piero in Bagno, seconda ed ultima puntata della Fiera di Primavera, che era stata rinviata dalla tradizionale data dell’1 maggio, causa sfavorevoli previsioni meteo. Per oggi invece le previsioni danno bel tempo, con temperature gradevoli. Sottolinea il sindaco di Bagno di Romagna, Marco Baccini: "Per la nostra Comunità le due tradizionali ’Sagre di Primavera’ (di regola in calendario il 25 Aprile e l’1 Maggio) sono due giornate molto importanti che rappresentano un’occasione di vitalità per tutto il tessuto cittadino e commerciale del nostro paese. Per queste ragioni abbiamo preso direttamente in carico l’organizzazione di questa manifestazione per sopperire alla temporanea assenza della Pro Loco, tema sul quale continuiamo a lavorare a stretto contatto con la cittadinanza. Come partner organizzatore è stato individuata la società ’l’Accento srl’, che ha proposto un programma ricco e variegato".

Oggi prevede dalle 9 alle 20, in piazza Allende, via Garibaldi, via Marconi, via Pascoli, largo Moutiers, esposizioni di piante e fiori, artigianato, mercatini delle opere dell’ingegno, hobbistica, prodotti enogastronomici tipici. Inoltre in piazza Martiri 25 Luglio 1944 saranno dislocate attrazioni dello ’Spettacolo Viaggiante’, e in largo Moutiers avranno luogo animazioni musicali a cura dell’Associazione Soundido Production. In piazza San Francesco, dalle 16 alle 17, spazio a ’Billo Circus’ mini-circo con il clown Billo, e spettacoli per bambini. In piazza Allende, alle 15,30, 16,30, e 17,45, esibizioni di giocoleria.

Gilberto Mosconi