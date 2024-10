Fiera di San Crispino con i grandi brand

Benvenuti nel paese dei calzolai. San Mauro Pascoli torna a festeggiare il patrono, protettore dei ciabattini, con la Fiera di San Crispino, che quest’anno giunge alla sua 41esima edizione. L’appuntamento si terrà venerdì 25 (festa del patrono), sabato 26 e domenica 27 ottobre e animerà il centro del paese con appuntamenti, mostre, stand gastronomici, musica, animazione con un occhio particolare alla tradizione e alle eccellenze sammauresi, prima fra tutte la scarpa. Tra i tanti eventi illustrati dal sindaco Moris Guidi, la vicesindaca Stefania Presti e l’assessora alla cultura Lisa Maroni, spiccano le numerose iniziative dedicate alla calzatura, per omaggiare la vocazione calzaturiera e l’artigianato d’eccellenza di San Mauro Pascoli, che con il suo distretto è divenuto elemento fondamentale della fashion valley emiliano-romagnola e simbolo del Made in Italy nel mondo.

Ci saranno banchetti dei calzolai allestiti in piazza Mazzini con "Me Banchet", uno stand dedicato al lavoro dei calzolai sammauresi d’una volta che hanno valorizzato l’arte calzaturiera di San Mauro Pascoli.

Sempre dedicata alla calzatura sarà la terza edizione della mostra "Le più belle del reame" dedicata alla storia del distretto calzaturiero di San Mauro Pascoli a cura di Cercal, scuola internazionale della calzatura, allestita nella sala del municipio in piazza Mazzini: saranno esposte calzature iconiche dei brand del territorio create per le star e il red carpet. La mostra quest’anno vede il coinvolgimento dei negozi di abbigliamento di San Mauro Pascoli che abbineranno un capo alle calzature e alle pelletterie in mostra.

La calzatura sammaurese sarà protagonista anche della mostra "Scarpe e non solo, 40 anni di formazione d’eccellenza al Cercal", allestita nella sala delle Tinaie a Villa Torlonia. Venerdì 25 alle 17 a Villa Torlonia, Cercal e Sammauroindustria promuoveranno l’evento "Un talento per la scarpa" con la premiazione della XXIV edizione del concorso sul tema "Shoes in the night". Per rendere omaggio al patrono, alcuni dei più importanti brand sammauresi, Giuseppe Zanotti, Sergio Rossi, Pollini, Baldinini, Grey Mer promuovono, nei giorni della fiera, un’apertura coordinata dei loro outlet.

Ha detto la vicesindaca Stefania Presti: "Domenica 27, alle 9, partirà da piazza Mazzini una camminata verso via Rimini dove verrà inaugurato il ponte ciclopedonale. Sabato 26 alle 20 sul palco di piazza Mazzini si terrà il conferimento del premio ’La Torre d’Oro 2024’ all’attrice sammaurese Agnese Brighittini. La Fiera di San Crispino, vanta un ampio calendario d’iniziative culturali. Al Museo Casa Pascoli è visitabile la mostra ’Il Respiro dello sguardo’ in cui la pittura di Mauro Pipani incontra i versi del poeta Ferruccio Benzoni. Il Museo Casa Pascoli e il Museo Multimediale di Villa Torlonia saranno visitabili nelle giornate della fiera".

Mostre anche in biblioteca, nella Galleria San Sebastiano e nella biblioteca Pascoli. Venerdì 25 alle 16 in piazza Mazzini spettacolo di Bimbobell con musica, micromagie e giochi per tutti i bambini; sabato 26 alle 16.30 al giardino di Casa Pascoli lo spettacolo di burattini a cura di Teatro del Drago. Tanti anche gli spettacoli nelle piazze e nelle strade compresa la tombola domenica 27 in piazza Mazzini alle 17.