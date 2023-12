Fiera di Santa Lucia, oggi si chiude. Fra mercatino, musica e iniziative

Oggi 13 dicembre è l’ultimo e quarto giorno della Fiera di Santa Lucia a Savignano. Anche il giorno della patrona mercato, mercatino (foto) e luna park e le varie mostre ed esposizioni apriranno alle 9. Poi spazio a tutti gli eventi in programma a partire dal ’Savignano Magic Christmas’ in piazza Castello con la pista di pattinaggio. In piazza Amati la vecchia fattoria di Simone Garattoni ospiterà gli animali da cortile e le dimostrazioni di intreccio tradizionale e creativo, produzione di cesteria e impagliatura sedie e laboratorio gratuito. In occasione dei 50 anni di Aido, lo stand del gruppo comunale, in via Perticari 18, distribuirà palloncini a tutti i bambini e svolgerà azioni di sensibilizzazione per l’impegno sociale del gruppo. Spazio anche per l’Avis comunale, presente in fiera con uno stand di promozione di iniziative e attività. In particolare oggi ci sarà la distribuzione di cantarelle e te. Dalle 15.30 l’atmosfera sarà riscaldata oltre che dalle cantarelle, dai fiati e dalle percussioni della marching band ’Red beans and rice’ che infonderanno allegria per le vie del paese, con marce e canzoni, al suono della musica di New Orleans.

Nel pomeriggio tutti a San Giovanni in Compito per l’incontro su "Il progetto della bretella. I recenti rinvenimenti archeologici del Compito" alle 14.30 nei locali del museo archeologico ’Don Giorgio Franchini’. Chiusura in bellezza al Palarubicone. Il tendone sarà inaugurato con una serie di supertombole di Santa Lucia e la conduzione di Sgabanaza. Il programma dettagliato è disponibile sul sito del Comune. Per aggiornamenti consultare la pagina facebook "Savignano Viva".

Ermanno Pasolini