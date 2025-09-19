Fiera, Piraccini verso l’addio. Rottura consumata con il Comune

La tensione tra i vertici di Cesena Fiera e l’amministrazione comunale di Cesena, emersa clamorosamente in margine alla presentazione dell’edizione 2026 di Macfrut, si è tramutata velocemente in rottura tra il presidente Renzo Piraccini e il sindaco Enzo Lattuca. E ora appare il rischio concreto di dimissioni anticipate del manager che ha traghettato con successo il salone dell’ortofrutta dalla ristretta dimensione cesenate agli scenari internazionali agevolati dal trasferimento degli stand a Rimini. Una crescita impetuosa di spazi, partecipazioni e utili in quattro mandati di presidenza Piraccini, dal 2014 ad oggi. E proprio questo è il nodo: il mandato in scadenza il prossimo maggio, proprio a ridosso dell’edizione 2026 di Macfrut. I due diretti interessati, Piraccini e Lattuca, non intendono per ora commentare la situazione. Piraccini è in Sicilia dove continua a condurre incontri e intessere relazioni per l’edizione 2026 della fiera ortofrutticola. Ma è conclamato il profondo dissenso a proposito del percorso da intraprendere per rinnovare la governance della Fiera.

Il Comune di Cesena, assieme agli altri soci di maggioranza dell’ente, parte dal presupposto che l’era Piraccini è finita, per motivi di forma (limite di mandati ampiamente superato) e certo non di merito (al manager vengono riconosciuti grandi capacità e tutti i risultati positivi raggiunti). Piraccini, da parte sua, ha preso atto dello scenario, ma ha prospettato un percorso di ricambio della governance più ‘soft’: una proroga d’incarico limitata nel tempo, finalizzata ad individuare come suo successore un manager esperto nel settore dell’ortofrutta e accompagnarlo nella fase di transizione. Sul tavolo ci sono il patrimonio di contatti internazionali e le redini dell’organizzazione del prossimo salone saldamente nelle mani di Piraccini. L’ipotesi di proroga limitata del mandato, prospettata prima a voce in un incontro col sindaco e poi ribadita in una lettera ai soci della Fiera (con la subordinata di dimissioni anticipate), è stata però respinta in toto. La risposta degli azionisti di riferimento (Comune di Cesena, Italian Exhibition Group, Prostand e Camera di commercio della Romagna, in totale circa l’80% delle quote sociali), al di là dell’apprezzamento del lavoro svolto e alla riconferma della stima personale per Piraccini, rivendica agli azionisti stessi l’esclusività sulle valutazioni del futuro della Fiera, respinge la richiesta di un anticipo del Cda e chiede al presidente di arrivare alla naturale scadenza dell’incarico. Peraltro un successore certo al momento non pare ancora essere stato individuato. Ma in un clima già deteriorato – la ciliegina sulla torta sono le dimissioni della vicepresidente Catia Guerrini – non è facile che tutto fili liscio fino a fine mandato. C’è il rischio concreto che Piraccini se ne vada anzitempo. E non sarebbe certamente un buon viatico per la prossima edizione di Macfrut.

Emanuele Chesi