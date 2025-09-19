Vincere
Sergio Gioli
Vincere
Cesena
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Imprenditore morto in moto Candidati impresentabiliNascite teleguidateBar CarlinoFestival FilosofiaGite autunno
Acquista il giornale
CronacaFiera, Piraccini verso l’addio. Rottura consumata con il Comune
19 set 2025
REDAZIONE CESENA
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Cesena
  3. Cronaca
  4. Fiera, Piraccini verso l’addio. Rottura consumata con il Comune

Fiera, Piraccini verso l’addio. Rottura consumata con il Comune

Divergenze sulla procedura di successione alla presidenza. Respinta la richiesta di una proroga limitata. Lattuca ha chiesto al manager di restare fino alla scadenza. Ma c’è il rischio di dimissioni anticipate.

Renzo Piraccini e Enzo Lattuca con il presidente Sergio Mattarella a Cesena nel 2023

Renzo Piraccini e Enzo Lattuca con il presidente Sergio Mattarella a Cesena nel 2023

Per approfondire:

La tensione tra i vertici di Cesena Fiera e l’amministrazione comunale di Cesena, emersa clamorosamente in margine alla presentazione dell’edizione 2026 di Macfrut, si è tramutata velocemente in rottura tra il presidente Renzo Piraccini e il sindaco Enzo Lattuca. E ora appare il rischio concreto di dimissioni anticipate del manager che ha traghettato con successo il salone dell’ortofrutta dalla ristretta dimensione cesenate agli scenari internazionali agevolati dal trasferimento degli stand a Rimini. Una crescita impetuosa di spazi, partecipazioni e utili in quattro mandati di presidenza Piraccini, dal 2014 ad oggi. E proprio questo è il nodo: il mandato in scadenza il prossimo maggio, proprio a ridosso dell’edizione 2026 di Macfrut. I due diretti interessati, Piraccini e Lattuca, non intendono per ora commentare la situazione. Piraccini è in Sicilia dove continua a condurre incontri e intessere relazioni per l’edizione 2026 della fiera ortofrutticola. Ma è conclamato il profondo dissenso a proposito del percorso da intraprendere per rinnovare la governance della Fiera.

Il Comune di Cesena, assieme agli altri soci di maggioranza dell’ente, parte dal presupposto che l’era Piraccini è finita, per motivi di forma (limite di mandati ampiamente superato) e certo non di merito (al manager vengono riconosciuti grandi capacità e tutti i risultati positivi raggiunti). Piraccini, da parte sua, ha preso atto dello scenario, ma ha prospettato un percorso di ricambio della governance più ‘soft’: una proroga d’incarico limitata nel tempo, finalizzata ad individuare come suo successore un manager esperto nel settore dell’ortofrutta e accompagnarlo nella fase di transizione. Sul tavolo ci sono il patrimonio di contatti internazionali e le redini dell’organizzazione del prossimo salone saldamente nelle mani di Piraccini. L’ipotesi di proroga limitata del mandato, prospettata prima a voce in un incontro col sindaco e poi ribadita in una lettera ai soci della Fiera (con la subordinata di dimissioni anticipate), è stata però respinta in toto. La risposta degli azionisti di riferimento (Comune di Cesena, Italian Exhibition Group, Prostand e Camera di commercio della Romagna, in totale circa l’80% delle quote sociali), al di là dell’apprezzamento del lavoro svolto e alla riconferma della stima personale per Piraccini, rivendica agli azionisti stessi l’esclusività sulle valutazioni del futuro della Fiera, respinge la richiesta di un anticipo del Cda e chiede al presidente di arrivare alla naturale scadenza dell’incarico. Peraltro un successore certo al momento non pare ancora essere stato individuato. Ma in un clima già deteriorato – la ciliegina sulla torta sono le dimissioni della vicepresidente Catia Guerrini – non è facile che tutto fili liscio fino a fine mandato. C’è il rischio concreto che Piraccini se ne vada anzitempo. E non sarebbe certamente un buon viatico per la prossima edizione di Macfrut.

Emanuele Chesi

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata