Fiera Primavera all’insegna del dare

La Fiera Primavera torna a Savignano, domani, in Piazza Borghesi. In preparazione alla fiera, oggi, dalle 18 a San Mauro Pascoli presso il Centro Giovani, ci sarà un momento di preghiera insieme per la pace cristiani e musulmani, con la presenza di un sacerdote e di un imam. A seguire ci sarà la cena al sacco e un concerto con la band di giovani del nord Italia AsOne. Quest’anno la fiera è inserita in un progetto finanziato dalla Regione Emilia Romagna in collaborazione con l’Amu, dal titolo "Acqua fonte di vita e sviluppo a Cibitoke – Burundi". La fiera sarà solo la tappa finale di un percorso di formazione e sensibilizzazione sul tema dei diritti umani, fra i quali l’accesso all’acqua, l’igiene e la salute. Il ricavato della fiera sarà devoluto alle finalità del progetto in Burundi. Dalle 10 alle 18 piazza Borghesi e piazza Faberi si trasformeranno in un colorato ’mercatino’ di oggetti confezionati o donati dai ragazzi, i quali diventano così protagonisti di una cultura nuova, la ’Cultura del Dare’. Alle 12 ci sarà un minuto di silenzio per chiedere la pace in tutto il mondo. L’evento è organizzato dall’associazione Focolari Romagna Aps in collaborazione con le amministrazioni comunali, gli istituti comprensivi scolastici e le parrocchie di Savignano sul Rubicone e San Mauro Pascoli, l’associazione genitori ’A scuola con Cesare’ di Savignano, l’asilo infantile Vittorio Emanuele. L’organizzazione dell’evento è stata possibile soprattutto grazie al coinvolgimento attivo di genitori e insegnanti. Sarà presente anche lo stand gastronomico gestito dall’associazione genitori e gli stand informativi dell’Avis e della Pubblica assistenza del Rubicone.

Ermanno Pasolini