"Fiere all’estero, sì al circuito per promuoverle"

Un circuito nazionale per la promozione delle fiere agroalimentari :l’idea piace al presidente di Macfrut Renzo Piraccini (nella foto). Il presidente di Fondazione Fiera Milano, Enrico Pazzali, all’inaugurazione di di TuttoFood in corso sino a oggi, oltre a benedire l’operazione tra Fiera Milano e Fiere di Parma per la nascita di una piattaforma fieristica unica sull’agroalimentare con le rassegne TuttoFood e Cibus come fiere cardine per l’internazionalizzazione e la promozione cibo del made in Italy, ha aggiunto che ci sono ancora altre fiere del settore agroalimentare, che potrebbero essere messe a sistema. Il presidente Pazzali ha citato a questo proposito Vinitaly e Macfrut affermando che quando ci si deve proporre all’estero l’unione sarebbe auspicabile . Ha poi aggiunto che si tratta di una lavoro che dovranno fare le fiere attraverso una piattaforma collaborativa che soddisfi gli interessii reciproci.

Non è tardata ad arrivare la risposta di Renzo Piraccini, presidente di Cesena Fiera e di Macfrut nonché di Fieravicola di Forlì, fiere dell’Agrifood che si sono appena concluse con grande successo a Rimini, che risponde positivamente alla sollecitazione a realizzare un’unione dell’agroalimentare per proporsi all’estero.

"Siamo da sempre convinti che mettersi insieme sia un’idea vincente – ha dichiarato il presidente di Macfrut Piraccini - Per questo sono disponibile a sedermi a un tavolo per verificare tutte le opportunità di presentare uniti le eccellenze delle filiere dell’Agrifood italiano in paesi esteri strategici e sostenere così le imprese italiane che sono le vere protagoniste del made in Italy agroalimentare".