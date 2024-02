"Fiere di essere le Spice girls di Romagna"

Ballerine, organizzatrici di eventi ed esponenti della nuova cultura underground romagnola. Sono eclettiche le quattro ragazze di Parini Secondo, collettivo di danza contemporanea che domani dalle 21.30 darà il via a una rassegna di spettacoli al Petrella di Longiano. Il collettivo ha base a Savignano ed è stato scelto dall’organizzazione del teatro per dare spazio alla nuova ondata di artisti locali. Sul palco, oltre alle Parini, ci saranno anche i due musicisti Ssiege e Azel, che terrà anche un laboratorio di beatbox alle 17. Biglietti in vendita sul sito di Vivaticket e presso la biglietteria del teatro.

Sissj Bassani, Camilla Neri, Martina Piazzi e Francesca Pizzagalli – ballerine di Parini Secondo – cosa farete sul palco?

"Per questo primo appuntamento della rassegna ‘Tra questa gente esiste un sentimento’ portiamo in scena ‘Scorcio’. È un anteprima di un’esibizione di danza contemporanea basata sul salto della corda, che abbiamo presentato a Parigi e che porteremo in gara a Bolzano danza. Uniamo ritmo ed energia della corda alla musica elettronica per creare ritmi".

Chi ci sarà sul palco con voi?

"Dopo di noi si esibiranno il cesenate Giuseppe Cuna, noto come Azel, e il dj Ssiege, cioè Stefano Galli. Il primo è un campione di beatbox a livello nazionale, mentre il secondo è un esperto di sonorità minimali e oniriche. Ci teniamo a ringraziare Cronopios, per averci dato la possibilità di dare spazio a grandi artisti".

Come mai vi chiamano le Spice girls di Romagna?

"È qualcosa che ci fa sorridere, ma ci rende orgogliose, visto che il nostro intento è quello di confrontarci anche con elementi culturali definiti bassi, ma che così non sono. Il nostro obiettivo è quello di creare arte e situazioni con tutto ciò che ci ispira, non per forza con strumenti elitari".

Quando vi siete formate?

"Ufficialmente nel 2017, quando Sissj e Martina si sono incontrate a Firenze. Poco dopo si sono aggiunte Francesca e Camilla, che Sissj conosceva dai tempi della scuola di danza di Heidi Pasini, che ci teniamo a ringraziare per averci formato e per averci fatto amare il Petrella sin da giovane età".

Quali sono le prossime date?

"Il 2 marzo il gruppo Uror presenterà lo spettacolo Rosso, mentre il 9 marzo ci saranno grandi artisti locali e non come Demetrio Castellucci, Benedetta Fioravanti, Alex Montanaro, Lola Posani. Il 23 marzo la rassegna si chiude con una sfilata di musicisti che trasformeranno il Petrella in un live club".

Cosa farete nei prossimi mesi?

"Quest’anno saremo spesso all’estero. Dopo la residenza a Parigi, nei prossimi mesi porteremo la nostra danza tra la Norvegia, Taipei e l’Inghilterra. La nostra ambizione è quella di dimostrare che noi romagnoli, anche con poco, possiamo fare tanto e bene".