Fight Never End: il grande evento di pugilato torna a Cesena

Domenica 13 aprile tornerà a Cesena, al Carisport Fight never end’ organizzato da Bronx Gym Cesena in collaborazione con Ravenna Boxe. Più di un semplice evento sportivo, ‘Fight Never End’ è una celebrazione della disciplina, del sacrificio e della determinazione che caratterizzano il mondo della boxe.

Con match avvincenti, atmosfere elettrizzanti e un pubblico sempre più coinvolto, questa manifestazione è diventata un riferimento per il pugilato in Romagna e oltre. Il pomeriggio sarà inoltre impreziosito da un grande show di musica dal vivo con Alex Kage e Ring Girl.

Gli spettatori assisteranno a 10 match con atleti provenienti da tutta Italia e a un match pro. Tra gli altri, saranno presenti gli atleti della ‘Bronx Gym Cesena’ Paolo Ensini, Alessandro Pagliarani e il più esperto Manuel D’ospina. Non mancheranno inoltre pro come Francesco Bacchereti e dilettanti di spicco come Imam Bouhouch, medaglia d’argento 92 kg negli assoluti.

"L’appuntamento - spiegano dalla palestra Bronx Gym – è ormai diventato un classico del panorama locale, un’ottima vetrina su questo mondo. Un mondo che in tanti guardano, ma che magari non conoscono fino in fondo. L’approccio col pugilato riguarda la preparazione fisica e atletica, ovviamente, ma non solo. Qui si impara a costruire il proprio carattere, andando ben oltre i luoghi comuni. Tanti genitori apprezzano il nostro approccio e i vantaggi che porta nella crescita dei loro figli".

L’autoconsapevolezza del proprio valore come persona prima che come atleta è in effetti un ingrediente fondamentale nella formazione di chi si appresta a diventare adulti: "Abbiamo regole chiare e precise. Come sostiene costantemente il maestro Igor Ronchi, nome di riferimento nel panorama territoriale e non solo, qui non si allenano ‘lottatori da strada’. Tutto il contrario. E se qualcuno tiene comportamenti che esulano dal nostro spirito, lo accompagniamo alla porta. Il pugilato passa prima di tutto dal rispetto, di se stessi e degli altri".

L’evento della Federazione pugilistica italiana avrà inizio alle 16.30. Il match dilettanti è in programma alle 17 mentre alle 19, saliranno sul ring i professionisti. Info: 389-6379296 oppure www.fightneverend.it.

Luca Ravaglia