Figliuolo: "Arriveremo al completo ristoro dei danni per le aziende"

La sorpresa, all’assemblea di Confcooperative Romagna, è stato l’intervento del commissario alla ricostruzione post alluvione Francesco Figliuolo che si è rivolto a Confcooperative, durante l’incontro annuale dell’associazione di rappresentanza tenutasi ieri a Cesena Fiera. "Si arriverà - ha detto il commissario Figliuolo - fino al completo ristoro dei danni subìti dalle attività produttive". Il contributo del Commissario straordinario è stato mostrato subito dopo la relazione del presidente di Confcooperative Romagna Mauro Neri ai circa 300 cooperatrici e cooperatori intervenuti all’assise annuale. "Solo unendo le forze e collaborando tutti insieme - ha detto Mauro Neri - possiamo risolvere i bisogni del territorio".

"Siamo ben consapevoli che i soldi pubblici che serviranno alla ricostruzione devono essere destinati in modo coerente, con attenzione, e possibilmente per creare un tessuto, strutturale ma anche socio-economico, più solido e più efficiente di prima - ha detto il presidente Mauro Neri -. Mantenere un dialogo costruttivo e la fiducia nella struttura Commissariale e nelle Istituzioni sono passi fondamentali". Figliuolo ha ribadito che "la strategia della struttura commissariale si è mossa immediatamente per mettere in sicurezza il territorio ed erogare i ristori per le attività urgenti. Si tratta per il 2023 di 289 milioni di euro cui si aggiungeranno nel 2024 altri 113 milioni di euro. Ci sono poi gli interventi che ci faranno uscire dall’emergenza e avviare la ricostruzione: un perimetro finanziario di oltre 1 miliardo e 132 milioni di euro".

L’incontro assembleare ha toccato tutti i temi che interessano oggi il tessuto economico-produttivo cooperativo: l’inflazione, gli elevati tassi di interesse su mutui e finanziamenti, la necessità di una revisione delle tariffe per chi lavora con l’ente pubblico, il progetto dell’Alleanza delle cooperative, il dibattitto sulla cosiddetta ’Provincia Romagna’. E ampio spazio è stato dato all’alluvione.

Annamaria Senni